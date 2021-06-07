Онищенко придумал неожиданное развлечение для приехавших в вакцинный тур иностранцев

По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, «вакцинных туристов» надо отправлять на 21 день в путешествие по Золотому кольцу.

Необходимость разработки программы для иностранцев, желающих получить российскую вакцину, составить программу вакцинных туров Онищенко назвал в разговоре с Sobesednik.ru одним из самых важных заявлений Владимира Путина на прошедшем на прошлой неделе ПМЭФ-2021.

– Я был против, когда это все (кампания по масштабной вакцинации, позволяющая получать прививку от коронавируса в том числе иностранцам. – Прим. Sobesednik.ru) начиналось, – заявил депутат Госдумы.

– Потому что это все было хулиганством: люди приезжали и хотели получить прививку, даже не сообщая нашим врачам о своих диагнозах, – пояснил Онищенко.

Теперь получилось выработать условия: иностранец должен приехать со своим бэкграундом, анамнезом, историей заболеваний в его жизни. Наш врач тут его посмотрит, померит температуру, давление и, основываясь на показаниях, поставит свой вердикт, – пояснил Онищенко.

Депутат Госдумы отметил, что «сама-то вакцина будет стоить не очень дорого». Но вот полная цена «вакцинного тура» в Россию для иностранцев может варьироваться, по разным оценкам, от 700 до 2 500 долларов.

Чтобы не заставлять «вакцинных туристов» дважды приобретать билет на самолет туда-обратно (временной интервал между получением первого и второго компонента вакцины – 21 день) и удешевить услугу, надо, по мнению Онищенко, оптимизировать условия таких туров.