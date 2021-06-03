Обмудсмен на ПМЭФ: Бизнесу нужны прибыльность и безопасность, а не форумы

Все слова, которые прописаны в государственных программах и которые озвучивают чиновники, ответственные за малый и средний бизнес в России, не имеют никакого отношения к реальности: цифровизация, акселерация, генерация, песочница, простота и доступность мер поддержки — всё это не то, что нужно бизнесу, пояснила на Петербургском международном экономическом форуме омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. По ее словам, на самом деле ему нужны всего две вещи: прибыльность и безопасность.

Основатель сети семейных кафе «АндерСон» начала свою речь с рассказа о том, как прошел для её вчерашний день: сперва ей сообщили об аресте сочинского предпринимателя, руководителя санатория «Знание» Дмитрия Богданова, а затем — об увеличении тарифов на вывоз мусора в Москве в пять раз из-за появления единого оператора:

«И на фоне всего этого я вчера слушала с замечательного дня вчерашнего про малый и средний бизнес, как трое очень красивых мужчин рассказывали, как все будет хорошо. Я слушала — и просто в разном мире, видать, каком-то с ними живу» (цитата по «Дождю»).

Омбудсмен пояснила коллегам по площадке, что намерена высказать им всё, готовилась всю ночь и теперь у неё никто «микрофон не отберет». В середине своего выступления, перед тем как пожаловаться на неэффектирность чиновников, отвечающих за бизнес, она прервалась и уточнила у бизнес-омбудсмена Бориса Титова: «Борис Юрьевич, вы меня потом из СИЗО вытащите? Я сейчас наговорю лишнего…»

После этого она все же сказала, что в государстве должны появиться действительно компетентные люди, понимающие, в чем заинтересован малый и средний бизнес, а критика существующих устоев и неприятная обратная связь не должна становиться поводом для исключения с экспертных площадок — «когда мы будем готовы слушать обратную связь, когда мы будем готовы эти неудобные вещи брать в работу — вот только тогда у нас все поедет».