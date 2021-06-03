Милонов предложил лишить коллекторов пенсии и запретить им называться гражданами

Человек, работающий коллектором, должен быть лишён пенсии и права называть себя гражданином. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Законодательно нужно запретить коллекторам занимать какую-либо должность после такой работы. Если человек работал коллектором, он должен быть лишён пенсии. Потому что это сволочь», — сказал член Госдумы.

По мнению Милонова, лишить коллекторов права называть себя гражданами необходимо, поскольку нужно быть «полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьём вашего сына, если он не вернёт долг микрофинансовой организации».

Депутат считает, что репрессивной функцией должно обладать только государство. А коллекторы должны принести свои извинения перед обществом, более того, их следует приговорить к 10 годам исправительных работ.

Милонов предлагает внести изменения в законе о коллекторах и признать их «животными, не подпадающими под статью 245 "Жестокое обращение с животными"».

«Это социально опасные животные, что-то типа вшей. Я предлагаю всех коллекторов, которые не откажутся от своей деятельности в добровольном порядке, столыпинским вагоном вывезти на Украину. Нам не нужны такие сограждане, пускай там работают», — заключил он.