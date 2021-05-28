Пол-России хочет к Доценту на нары: люди обалдели от огромных зарплат заключенных

Озвученный ФСИН заработок зеков в 224 тысячи рублей (это выше средней зарплаты любого региона) вызвал у россиян желание сесть в тюрьму.

Чтобы не нагнетать страсти, пресс-службе ФСИН России даже пришлось давать разъяснения. Во-первых, там напомнили, что принудительные работы – это сравнительно новый вид наказания, поэтому многие граждане иногда путают его с лишением свободы. Между тем осужденные к принудительным работам проживают в исправительных центрах, а не в колониях, и трудятся на обычных гражданских предприятиях. Соответственно, и зарплата у них такая же, как и у других работников. Кроме того, некоторые из них – уникальные специалисты. Соответственно, их заработок зависит от квалификации.

Также рассказали подробно и про осужденного, заработавшего те самые 224 тысячи рублей в месяц.

«Данный осужденный трудится на одном из предприятий Белгородской области, и его средняя заработная плата составляет 140 тысяч рублей в месяц. Сумма, о которой шла речь в комментарии, была начислена в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что средняя заработная плата осужденных к принудительным работам, отбывающих наказание на объектах организаций, выше, чем у приговоренных к лишению свободы. Например, в Новгородской области средняя зарплата последних составляет 24 тысячи рублей, в Приморском крае – 20 тысяч рублей.

«В ряде случаев заработная плата осужденных превышает и среднюю зарплату по региону. Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 102 тысяч рублей (Новгородская область), 94 тысяч рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)», – отмечается в реакции ФСИН на первоначальную публикацию в «Известиях».

Но соцсети уже было не остановить…

«Глянуть бы на озвученные факты хоть одним глазком...» – все равно не верит словам ФСИН читатель.

«А этот осужденный не Улюкаев случаем?» – уточняет россиянин.

«Такое чувство, что его принудительно поставили директором банка», – звучит еще одна версия.

«А в тюрьме сейчас макароны дают, да и зарплата больше чем на воле. Может, стоит туда пойти? Хоть сытым и с баблом будешь», – подумывает круто изменить судьбу и пойти по стопам Доцента из фильма «Джентльмены удачи» житель Урала.

«Сказал «А», надо сразу было прокомментировать «Б», а не оправдываться, что «единичный» случай», – считает сибиряк.