Зеки получают 224 тысячи рублей? Правозащитник прокомментировал слова ФСИН

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников прокомментировал Sobesednik.ru опубликованную в «Известиях» информацию ФСИН о том, что работающие заключенные в среднем получают 20-24 тысячи рублей, а в ряде случаев их зарплаты превышают средние по региону, вплоть до 224 тысяч рублей.

– Я, будучи членом Общественной наблюдательной комиссии, сотни раз проверял места лишения свободы – следственные изоляторы, колонии, беседовал с тысячами человек, – сообщил Мельников, – и ни один из них мне не рассказывал о тех космических зарплатах, которые сейчас озвучил ФСИН.

– Даже на воле зарплаты намного ниже. Не задумаются ли сейчас многие о том, что выгоднее попасть за решетку?

– Вот я тоже подумал, что у кого-то могут возникнуть такие мысли.

– Но я хочу всех предупредить: это ошибка. 224 тысячи рублей – это единичный случай, или они вместо ежемесячной платы посчитали годовую.

Либо это отдельная история – может, какого-то высококвалифицированного специалиста, бывшего гендиректора какой-то организации, например, посадили, и его кто-то из знакомых привлек на такую высокооплачиваемую должность. Иных вариантов я не вижу. Но в целом сегодня таких зарплат не существует.

– А сколько получают зэки на самом деле?

– Я сам лично проверял учреждения, и могу сказать, что зарплаты в 3-7 тысяч рублей в месяц – это очень хороший вариант. Там же еще вычитается содержание в местах лишения свободы, в итоге получается такая сумма.

– Был случай, когда я проверял одну колонию, и обращался по ее поводу к уполномоченному – так там было 500 рублей в месяц. Это при работе на тяжелейшем производстве, по 12 часов в смену, с одним выходным в неделю.