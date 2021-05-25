Закрыть и наказать: Виталия Милонова возмутило появление "Музея мата" в Питере

Культурная столица России кого-то порадовала, а кого-то огорчила открытием нового необычного заведения на Невском проспекте, 54 – «Музея мата». Посетителям пообещали, что «Таких выражений они еще не слышали», а также гарантировали свободный вход. Петербуржцы активно обсуждают это событие, горячо осуждая или поддерживания появление столь необычного культурного объекта.

«Такое заведение неприемлемо на моем родном Невском проспекте, – высказался на своей странице в Инстаграм депутат Госдумы Виталий Милонов. – Это никакой не музей, а очередная частная лавка, как музей эротики и так далее, которая пытается собрать деньги с зевак. Считаю, что заведение должно быть закрыто, а его владельцы подвергнуты административному наказанию».

Депутат поспорил с теми, кто выдвигает распространенный аргумент: великие поэты, которыми гордится Россия, тоже были матерщинниками.

«Мы гордимся нашими поэтами не за то, что они могли ругаться матом, драться, быть заядлыми игроками, а восторгаться тем прекрасным, что они создали».

В конце своего спича Виталий Милонов дал понять, что не смирится с существованием скандального заведения в родном городе.

«Я допускаю, что люди могут совершать какие-то поступки, которыми не очень гордятся. Я вот допустить «Музей мата» не могу».