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Семь суток с учетом двух в подвале: Галямина предложила обучать силовиков арифметике

Общество
11:22, 25 мая 2021

Семь суток с учетом двух в подвале: Галямина предложила обучать силовиков арифметике
Global Look Press
Global Look Press

Накануне, 24 мая, в Великом Новгороде прошли суды по задержанным на Земском съезде делегатам – Юлии Галяминой и другим.

На каждого из задержанных было составлено по два административных протокола: 19.3 КоАП («Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции») и 20.6.1 КоАП («Нарушение коронавирусных норм»)

Как стало известно из материалов дела, Земский съезд был сорван по доносу некого Коваленко И.Д. Его и сотрудников полиции, составлявших рапорты на участников Земского съезда, попросили также пригласить в суд. 

Суд согласился только на полицейских и делегатов. В допросе полковника полиции Максимова, разгонявшего Съезд, было отказано. Как и в вызове сотрудницы Роспотребнадзора Мурадовой, которая заявляла об антиковидных нарушениях на мероприятии.

Согласно полицейскому рапорту, Галямина «вела себя на съезде вызывающе» и «выражала неуважение к полиции». 

Полиция, как выяснилось из зачитывемых судьей документов, пришла на разгон Земского съезда с сотрудниками собственной пресс-службы. Нарушение антиковидных мер доказывалось несколько странным образом. Так, сотрудники полиции рапортовали о расстояниях между диванами на Земском съезде. Минимальное у них вышло 76 сантиметров, максимальное – 115. То есть пришли не только с пресс-службой, но и с рулеткой.

Во время своего выступления Юлия Галямина напомнила суду, что губернатор Новгородской области Никитин специально перед Земским съездом ограничил именно проведение съездов. Между тем накануне мероприятия в той же гостинице, где проживали делегаты, собрались на некое празднование не менее 80 чиновников, не соблюдавших никакую дастанцию. По мнению Галяминой, указ губернатора не успел вступить в силу, кроме того, его оспорила в суде глава местного «Яблока» Анна Черепанова. А полковник Максимов открыто заявил, что пришел разгонять собрание оппозиции.

По словам Галяминой, в зале было 25 человек, а не 31 (максимум можно 30), как посчитала полиция. Аргумент о людях в соседнем зале Галямина назвала несостоятельным. «Иначе надо было приплюсовать и соседнюю свадьбу», – сказала она. Юлия добавила, что на каждом из диванов находилось по одному участнику съезда – таким образом, все соблюдали социальную дистанцию. Позже в ходе заседания это подтвердится видеозаписью. Разгон съезда Галямина назвала вандализмом. И предложила открыть курсы арифметики для полиции, выразив готовность прочитать лекции полицейским лично.

В разгар заседания в суд все-таки явился полковник Максимов, который подтвердил, что во время визита полиции на Съезде было 25 человек. «Но при подготовке Съезда указ губернатора не соблюдался», – заявил он суду. На вопрос судьи, сколько точно было участников Съезда в момент его прихода, Максимов ответить затруднился. «Почему вы не попросили надеть маску, рассеяться, а сразу пресекли съезд?» – поинтересовался судья.

«Атмосфера говорила, что участники не хотят слушать полицию, – ответил Максимов. – Галямина меня прерывала».

Далее Максимов окончательно запутался в количестве участников на съезде, которых он, по его же словам, лично не считал.

«В Москве судью, которая гоняет и загоняет в угол начальника полиции, представить себе просто невозможно», – прокомментировала Юлия Галямина.

И вынудила полицейского признаться, что он сразу потребовал прекратить мероприятие.

Далее Максимов заявил суду, что полиция отпустила около 10 человек, согласившихся с ее требованиями, – на самом деле все присутствующие были заблокированы в помещении. Другой полицейский, заместитель Максимова Забиров, на вопрос о том, кто принимал решение о разгоне мероприятия, заявил, что считает его некорректным. По его словам, доносчик Коваленко сообщил, что Земский съезд организовали те же люди, что и съезд Объединенных демократов в Москве, «а это нежелательная организация». Галямина обратила внимание на то, что рапорт Коваленко не об этом, а о нарушении санитарных норм. Забиров попытался оправдаться, чем вызвал смех у присутствующих. Далее он заявил, что «основная масса» участников Земского съезда участвовала и в московском мероприятии. После удивленной реплики Галяминой Забиров исправился: «Ну ладно, пара человек». Градус маразма крепчал стремительно.

«Мы не хотели нарушать никаких правил, мы хотели провести мероприятие, – Юлия Галямина вновь выступила в суде после опроса свидетелей защиты. – Мы пытались добиться от начальника полиции аргументов, я предлагала пересчитать участников, я просила показать на людей без масок, мы предложили измерить расстояния между людьми, но ему это было не нужно. Он пришел с одной целью – сорвать Земский съезд».

Судья ушла в совещательную комнату и не возвращалась так долго, что все присутствующие начали за нее беспокоиться. А также – за билеты на поезда и самолеты.

Часа через три жрица правосудия вернулась и огласила постановление. Юлия Галямина получила семь суток административного ареста с учетом двух дней, проведенном в подвале местного КПЗ.

Заседание закончилось криками: «Позор!»

Теги: #Галямина

Рубрика: Общество

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