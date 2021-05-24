Латвия рекомендует отказаться от полетов над Беларусью. AirBaltic это уже сделала

Авиакомпания AirBaltic стала первым представителем индустрии, решившим полностью отказаться от пролетов над Беларусью после случившегося накануне инцидента, когда пассажирский самолет компании Ryanair вынужденно, по некоторым данным, под угрозой уничтожения со стороны властей Беларуси, совершил посадку в аэропорту Минска, чтобы КГБ смогла задержать оппозиционного блогера Романа Протасевича. С ним также с рейса сняли его девушку, гражданку РФ, и ещё четверых россиян.

О решении латвийской авиакомпании AirBaltic изданию Delfi сообщил министр транспорта Латвии Талис Линкайтс. Он подчеркнул, что вскоре такую же рекомендацию от национального регулятора получат все перевозчики.

Ранее в ряде стран заявили о необходимости запретить для пролетов воздушное пространство над Беларусью. Многие национальные государства и европейские политики расценили действия белорусских властей как акт государственного терроризма или государственного авиапиратства.

Беларуси грозят серьезными санкциями и скоординированной реакцией США и Евросоюз. Сегодня тема захвата судна будет экстренно рассмотрена на плановом заседании Совета Европы, который впервые за долгое время пройдет в очном формате.

В Литве, куда направлялось воздушное судно, также было возбуждено уголовное дело по факту случившегося.