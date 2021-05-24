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24 мая, понедельник

[11:22]Глава Ryanair о захвате самолета: "Это было пиратство, спонсируемое государством"
[10:45]Латвия рекомендует отказаться от полетов над Беларусью. AirBaltic это уже сделала
[10:31]Против выстрелившего в женщину тренера по фигурному катанию возбудили дело
[10:22]Google подала ответный иск на Роскомнадзор
[10:00]ТПП: Властям стоит поддерживать граждан или производителей, а не регулировать цены
[09:21]"Трезвая Россия": Наркотики, сигареты и алкоголь уносят жизни 1 млн россиян в год
[09:11]Главного редактора Baza отпустили из отдела полиции под обязательство о явке
[08:59]Глава Минюста поддержал идею ФСИН о замещении трудовых мигрантов заключенными
[08:36]Захват Лукашенко гражданского рейса ради ареста оппозиционера. Главное к 24 мая
[08:11]Вильфанд предупредил о сильной жаре и пожароопасности в Поволжье и на Урале

23 мая, воскресенье

[19:07]СМИ: Актриса Нина Шацкая умерла в возрасте 81 года от коронавируса
[17:55]Дуа Липа обвинила во лжи издание NYT, назвавшее ее антисемиткой за поддержку Палестины
[17:38]Задержан мужчина, избивший оппозиционного журналиста в ХМАО
[17:05]В поселке Новосибирской области тигрица в цирке повалила дрессировщика на пол
[15:43]Cоздателя NEXTA задержали в Минске, посадив самолет, который якобы был заминирован
[14:52]Закрылось СМИ "Новости Киселевска", чей редактор покинула страну после нападения
[13:49]СМИ: Таксист в Петербруге вонзил нож в грудь подрезавшему его водителю
[12:56]"Обидно, что центр "Э" не знает в лицо": Президент DNS пожаловался на слежку
[11:21]Число выявленных в России случаев COVID-19 достигло 5 млн
[10:39]"Требуем освобождения задержанных" – заявление участников Земского съезда
[10:10]Президент Бразилии без маски, а Кинг обиделся на Роулинг. Новости к утру 23 мая
[01:59]Манижа заняла 9 место на Евровидении-2021. Победители конкурса – рокеры из Италии

22 мая, суббота

[18:20]Жорин ответил на обвинения в оскорблении чувств верующих в клипе Моргенштерна
[17:57]Кириенко советует представителям IT-сообщества идти в Думу от "Единой России"
[17:12]Навоша и Sports.ru прокомментировали блокировку издания в Беларуси
[17:08]В РПЦ предложили запретить охоту как развлечение
[16:26]Участникам "Земского съезда" грозит административка. К Галяминой не пускают адвоката
[16:17]В Волгограде мужчина ранил троих из пистолета и сбежал
[15:42]Полиция поупражнялась в устном счете на "Земском съезде" и задержала Юлию Галямину
[15:40]В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову девушки
[15:00]Учителя просят "Единую Россию" саму заняться своим праймериз и не "раздражать" их
[14:32]Слуцкий пожаловался на отказ судьи пожать ему руку после матча
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[12:06]Соседов высказался о домогательствах Табакова к Прокловой и Меладзе к Лорак

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Захват Лукашенко гражданского рейса ради ареста оппозиционера. Главное к 24 мая

Политика
08:36, 24 мая 2021

Захват Лукашенко гражданского рейса ради ареста оппозиционера. Главное к 24 мая
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Как накануне писал Sobesednik.ru, в Минске был экстренно посажен гражданский авиарейс компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Как сообщили в Ryanair «Новой газете», белорусские диспетчеры сообщили о бомбе на судне. Так как её там не оказалось, СК Беларуси возбудил дело о лжеминировании. В результате посадки сотрудники КГБ Беларуси задержали оппозиционного блогера, экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, объявленного в стране террористом из-за оппозиционной деятельности (ему может грозить смертная казнь). По данным СМИ, Лукашенко лично отдал приказ о захвате самолета. Изначально произошедшее было воспринято белорусской оппозицией как «акт государственного терроризма», с жесткой критикой выступили в ряде стран ЕС и на уровне европейского руководства.

Официальный представитель Европейского государственного университета также подтвердил русской службе «Би-би-си», что вместе с Протасевичем была задержана его девушка, студентка ЕГУ Софья Сапега, которая является гражданкой России. Telegram-канал «Беларусь головного мозга» пишет, что до Вильнюса в итоге не долетели ещё 4 гражданина РФ, которые сели на самолет в Афинах. Официальных заявлений МИД РФ на этот счет пока не поступало.

По данным Народного антикризисного управления, военный истребитель, который Лукашенко поднял в воздух для перехвата гражданского борта, маневрами угрожал судну и потребовал проследовать за ним, после чего пилот был обязан подчиниться, говорит глава НАУ Павел Латушко.

Тем временем авиаинжинер Вадим Лукашевич, на пост которого обращает внимание журналист Александр Плющев, комментируя открытые данные о полете, заключает, что самолет, приближаясь к Вильнюсу (до перехвата), вопреки обычной практике не шел на снижение и не сбрасывал скорость. По его словам, это свидетельствует о том, что пилот «уходил от преследования» и лишь за две минуты до пересечения границы Литвы изменил курс. Пилот «Аэрофлота» Андрей Литвинов в своем Twitter пишет, что на месте пилота пытался бы долететь до Вильнюса, а в случае принуждения к посадке сообщил бы на аварийной частоте о нападении на судно. На земле бы он потребовал присутствия консула и СМИ.

Самолет выпустили из Минска после семичасового удержания, он благополучно приземлился в Вильнюсе, где его встретила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которая поднялась на борт, выразила свою радость, что это испытание для пассажиров наконец закончилось, а также призвала людей к спокойствию, пояснив, что уже в самое ближайшее время к ним за разъяснениями могут обратиться инспекторы полиции. Заместитель генерального комиссара полиции Арунас Арлаускас сообщил, что в Литве возбуждено уголовное дело по факту случившегося, передает ТАСС. В Генпрокуратуре Литвы заявили о начале досудебного расследования угона самолета и жестокого отношения с людьми, пишет BNS.

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская со своей стороны уже связалась с родителями Протасевича и предложила им помощь, а также инициировала обращения в Ryanair и в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Кроме того, Тихановская провела переговоры с главами МИД Греции и Ирландии. Она требует, чтобы Беларусь исключили из ICAO, а в дальнейшем также отказались от полетов над страной.

В ICAO прокомментировали произошедшее, заявив, что это может быть нарушением со стороны Минска Чикагской конвенции. «Мы ожидаем подтверждения большего объема информации со стороны вовлеченных стран и операторов», — говорится в заявлении.

МИД Греции в специальном заявлении «решительно осудил» действия белорусских властей, восприняв их как «акт государственного авиапиратства»: «На борту самолета находился 171 пассажир, 11 из которых — граждане Греции. Такой акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим». Там также осудили «незаконный» арест Протасевича. В МИД Греции также пообещали поднять этот вопрос на Совете Европы, который в очной форме пройдет уже сегодня, 24 мая. «Мы считаем, что подобные практики, относящиеся к другим временам и не подходящие ни для одного цивилизованного государства, не должны оставаться без ответа», — уверены дипломаты.

На Совете Европы эту тему поддержит и президент Литвы Гитанас Науседа, который призвал немедленно освободить Протасевича. «Я обращаюсь к союзникам по НАТО и Евросоюзу с призывом незамедлительно отреагировать на угрозу, которую представляет белорусский режим для международной гражданской авиации», — написал глава государства. Обсудить эту тему обещал и глава Евросовета Шарль Мишель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что это «совершенно неприемлемое» и Беларусь должна понести ответственность. «Крайне важен твёрдый и единый ответ европейцев», — согласен с ней глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан. «Это не может остаться без очевидных последствий со стороны ЕС», — уверен глава МИД Германии Хайко Маас. «Серьезные последствия» Лукашенко пообещал и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Лукашенко — угроза не только для своих граждан, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленной и жёсткой реакции всех европейских правительств и институтов»,

— заявил глава крупнейшей партии Европарламента Дональд Туск.

В МИД Австрии настаивают на международном расследовании и требуют освободить Протасевича, а МИД Чехии намерен выразить «острый протест» послу Беларуси, которого уже вызвали в министерство.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал Евросовет дать «четкий и недвусмысленный ответ» на действия Лукашенко. Он призвал освободить Протасевича и ввести санкции против Беларуси, включая запрет на посадку самолетов «Белавиа» в аэропортах ЕС.

Запретить полеты над Беларусью призвали главы комитетов в парламентах сразу восьми стран, обращает внимание «КоммерсантЪ»: США, Великобритании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии. Они также предлагают запретить Лукашенко работать с Интерполом.

«Мы решительно осуждаем наглый и шокирующий поступок режима Лукашенко с целью отклонить коммерческий рейс и арестовать журналиста. Мы требуем международного расследования и согласовываем с нашими партнерами дальнейшие шаги.

Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси», — пишет в своем Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

Впрочем, нашелся в мире один человек, который не только не осудил действия Лукашенко, но и поддержал его — это депутат Госдумы РФ Вячесла Лысаков («Единая Россия»). «Несомненно, КГБ Беларуси провел блестящую с оперативной точки зрения спецоперацию. И отследили "объект", и его сопроводили, и разыграли возможный теракт, и фактически принудили самолет сесть, и, наконец, "приняли" в надежные руки. Вишенкой на торте может стать суровый приговор суда и помилование Батьки», — написал единоросс в своем Telegram-канале.

Тема: Лукашенко

Теги: #Госдума #"Единая Россия" #Белоруссия #протесты в Белоруссии #Тихановская #США #Беларусь

Рубрика: Политика

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