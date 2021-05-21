Валерий Фадеев: вопрос по установке памятника Сахарову в Москве решен

Не так давно в Москве снова завязалась довольно активная дискуссия вокруг возможной установки в городе памятника известному советскому правозащитнику, академику и диссиденту Андрею Сахарову. Причем вопрос об установке монумента одному из создателей первой водородной бомбы и талантливому физику-теоретику до последних дней находился в подвешенном состоянии. К примеру, буквально накануне в Кремле так и не смогли дать внятный ответ на вопрос о том, почему в Москве все еще не установлен памятник прославленному академику.

«Разумеется, президент относится к фигуре Сахарова с глубоким уважением, он и сам не раз об этом говорил. Что же касается вопроса об установке памятника, то уточнить это не могу. Пока остается лишь констатировать, что памятника действительно нет», – такими словами перед журналистами объяснялся глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков.

Причем вопрос Пескову был поставлен вполне логичный, ведь еще в декабре минувшего года в рамках встречи с правозащитниками глава российского государства Владимир путин обещал проговорить со столичными властями вопрос об установке памятника Андрею Сахарову по случаю 100-летнего юбилея академика. Но монумента москвичи так и не увидели.

Между тем успокоить сторонников увековечивания памяти ученого удалось главе СПЧ при президенте России Валерию Фадееву.