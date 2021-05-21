Силовики в Казахстане провели обыск у юмориста, пошутившего про "статус бога" Назарбаева

Активисты движения «Пробудись, Казахстан» провели пикеты со слоганами «Сатира – не преступление» после обысков в квартире у своего соратника, блогера Темирлана Енсибека. Об этом сообщает «Настоящее время» (СМИ, признанное властями РФ иностранным агентом).

Молодой человек в одном из своих роликов пошутил, что Духовное управление мусульман Казахстана предложило присвоить первому президенту страны и «лидеру нации» Назарбаеву статус бога.

В итоге против юмориста было возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка. В его доме был проведен обыск, а сам Енсибек пять часов отвечал на вопросы следователя.

По инкриминируемой статье ему грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до одного года.