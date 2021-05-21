Дочь Бориса Немцова опубликовала откровенный пост

Прошло уже более шести лет с того дня, как известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был расстрелян на Большом Москворецком мосту практически под самыми стенами Кремля. Причем, имя заказчика его убийства не названо до сих пор, хотя исполнители этого преступления осуждены и отбывают наказание.

А вот дочери политика Дине утрату отца пришлось пережить в 13-летнем возрасте. Сейчас Дине Немцовой уже 19 лет, более того, она успела выйти замуж и развестись, не прожив с супругом в браке и года. Да и по ее размышлениям становится понятно, что события последних лет заметно отразились на ее личности и сильно ее изменили.

В одном из своих последних постов в сети дочь Бориса Немцова признается, что раньше пыталась быть идеальной для всех, однако обстоятельства не позволяют ей этого сделать.

«На твою долю выпало немало: смерти двух близких людей, два весьма болезненных расставания с теми, с кем ты хотела связать жизнь. Ты обожжена. Я знаю, в такие моменты хочется плакать от отчаяния и закрыться от всех. Но пришло время понять, что скорбь ушла, а ты свободна от оков. Теперь ты свободна, моя сильная девочка», – с такими словами наследница оппозиционера обращается к себе самой.

По ее утверждению, после гибели отца ей было чрезвычайно сложно надеяться на лучшее. Сама же она называет убийц отца «отвратительными людьми».

«Жизнь отца забрали отвратительные люди. Ты с этим ничего не могла поделать. Ты была неспособна испытывать положительные эмоции в течение нескольких лет. И вот вдруг ниоткуда появилась любовь. Местами греющая и кажущаяся такой настоящей. Потом смерть Нади, научившей тебя считать, предательство, расставание и депрессия. А временами чувство страха и опасности. Буллинг в школе», – описывает свои невзгоды 19-летняя Дина.

В своем посте она также призналась, что хранила девственность до свадьбы, чтобы быть идеальной даже в этом. Как результат, ранний брак, из-за которого в ее адрес вылилось немало критики в сети, да и он закончился для нее сильной болью. Но помощь близких помогла девушке вернуться к привычной жизни и стойко вынести все эти испытания.