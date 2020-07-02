Дочь Немцова выходит замуж в 18 лет

У дочери покойного Бориса Немцова Дины всего 14,5 тысяч подписчиков, поэтому аудитория добрая и почти родная. Когда девушка выложила фото с помолвочным кольцом и подписью «Принимаю поздравления», в комментариях были действительно теплые и искренние слова. Лишь один старатель заметил отсутствие маникюра.

«Неужели такая проблема сделать элементарный маникюр? Просто в ужасном состоянии ногти..», – написали юной невесте.

Но не так важны ногти, как счастье девушки. Выбор Дины пал на студента ВМК МГУ Димитрия Матевосова, ребята познакомились еще в школе и встречаются больше трех лет. Поэтому решение нельзя назвать скоропалительным.

Тем не менее телеграмканал «Антиглянец», поздравляя Дину, стал искать в решении корни советского воспитания со стороны матери телеведущей Екатерины Одинцовой.

«Ну вот и Дина Немцова помолвлена в 18 лет. Ее брат Антон Немцов 1995 года рождения женат уже года 2 и уже папа. Если еще можно понять, каким образом столь молодые люди склоняются к вступлению в брак – их мама Катя Одинцова вышла замуж типа в 18 и, возможно, живет с вот такой советской установкой, хорошо описанной в киносаге "По семейным обстоятельствам" ("Те, кто хотят играть концерты и записывать программы, не рожают детей!"), – то сложновато понять ровесников Дины и Антона, студентов, которые бегут за кольцом и говорят уверенное "Да", едва достигнув совершеннолетия. Ну а осознанный, достигнутый с опытом, взвешенный и полностью твой выбор? Ну, может, мы неизлечимые романтики», – написал «Антиглянец».

Ответ Дины не заставил себя ждать.

«Не волнуйтесь, все в порядке, выхожу замуж за про-феминиста. Никаких ограничений прав и свобод не предполагается. Да и патриархата в нашей семье испокон веков не водилось. Что касается мамы, то раннее замужество и рождение двух детей не помешало ей сделать прекрасную карьеру. Но приятно, что вы за нас волнуетесь. Мы вас тоже любим. Спасибо за поздравление!» – ответила невеста.

Напомним, что Екатерина Одинцова была возлюбленной Бориса Немцова на протяжении более чем 10 лет. Дина и Антон двое из четырех детей, признанных политиком. Зимой 2019 Екатерина стала бабушкой. Беременность супруги Антона не афишировали, новорожденного назвали Борисом, в честь легендарного деда.