"Роскосмос" на продажу: эксперт вмазал Рогозину за торговлю космической капсулой

19 мая 2021 года – знаковая для российской космонавтики дата: в этот день «Главкосмос» (коммерческий оператор «Роскосмоса») выставил на продажу спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-08», на котором в октябре 2018 года вернулся на Землю экипаж Международной космической станции.

«Главкосмос» полагает, что побывавший в космосе аппарат – небольшая спускаемая капсула – будет представлять большой спрос и может пополнить экспозицию любого городского музея, тематической выставки, посвященной освоению космоса, или просто частного владения.

Цена вопроса, по решению организации, станет известна, только если появится заказчик, который будет не против её разгласить. В числе потенциальных покупателей рассматриваются и другие страны, куда компания готова доставить аппарат.

Фото: Global Look Press

«Если этот объект представит интерес, то «Главкосмос» сможет и в дальнейшем предлагать заказчикам спускаемые аппараты, например, по завершении туристических миссий», – заявил гендиректор компании Дмитрий Лоскутов. Также «Главкосмос» собирается подзаработать на том, чтобы «установить экспонат в указанном месте, изготовить стенд, систему подсветки и реализовать иные услуги по доработке и установке корабля».

Стоит отметить, что все космические транспортные корабли серии «Союз» используются один раз. Многоразовые корабли типа Space Shuttle или Crew Dragon есть только у США. Понятно, что многоразовый корабль – это больший риск, большая цена и большие требования к качеству, а одноразовый корабль – это многоразовый заработок.

Но теперь «Роскосмос» решил зарабатывать ещё и на том, что остаётся от наших «Союзов»: маленьких спускаемых капсулах, в которых едва помещаются три космонавта.

Sobesednik.ru обсудил «гаражную распродажу Роскосмоса» с член-корреспондентом Российской академии космонавтики Андреем Иониным.

Андрей Ионин//фото: скриншот ОТР

– Кто-то впервые на Марс высаживается, кто-то первый вертолёт на Марсе запускает. А у нас впервые выставили на продажу использованную спускаемую капсулу...

– Какой «Роскосмос», такое и «впервые». Когда нет успехов, нет стратегии развития... то, что мы последние несколько лет наблюдаем – это не более чем метания. Нет выбора стратегических приоритетов.

Даже на совещании президента 12 мая к набору проектов «Роскосмоса» – лунной программе, программе «Сфера», сверхтяжёлой ракете, ядерному буксиру, добавили ещё один проект российской орбитальной станции, который в сумме на ближайшие десять лет потребует от нашей страны порядка 10 триллионов рублей. А это больше, чем Федеральная космическая программа на 10 лет.

Понимания приоритетов нет, программы нет. Если раньше у России были партнёры в космосе по программе МКС, то сейчас проект завершается, и новых партнёров тоже нет. Поэтому вот такие новости: отправить актрису в космос, продать использованную капсулу...

– Как утилизуются капсулы «Союза» и почему их решили продавать?

– Это не очень большой объект.

– Обгоревший конусообразный шар. Я даже не знаю, что с ним можно сделать.

Почему их решили продавать? «Роскосмос» очень много говорит о национализации космоса, и тут я согласен. Космос действительно был нашим национальным достижением, тут есть чем гордиться. Но почему его надо продавать, а не передавать в региональные музеи техники или нашим странам-партнёрам? Для популяризации космонавтики было правильнее дарить. А тут всё выглядит так, будто люди пытаются продать последнее, даже не понимая, что эта капсула не так много стоит.

– Представляющая из себя обгоревший шар?

– Примерно. Ну можно посмотреть, как там внутри расположены места для космонавтов. В принципе такая капсула стоит в павильоне ВДНХ. Эти спускаемые капсулы надо просто раздавать в технические вузы, в музеи, другим странам.

– У «Роскосмоса» такие убытки или это просто жадность?

– У Роскосмоса не может быть убытков, он живёт на государственном бюджете. У него есть выпадающие доходы. Мы перестали доставлять американских космонавтов на МКС, с рынка космических запусков Россия давно ушла. Но попытка заработать на таких вот вещах – не от большого ума. Надо не продавать, а отдавать.

В Самаре, например, есть музей космонавтики для детей, и там все экспонаты предоставлены Европейским космическим агентством из моделей европейских ракет (музейно-выставочный центр «Самара Космическая». – Прим. Sobesednik.ru).

А то смотришь фильмы про фантастику, про космические корабли – везде американский флаг.

– Теперь представьте: приходят люди в Бангладеш или Танзании в музей космонавтики – а там стоит подаренный Россией космический аппарат, висят фотографии Гагарина, Королёва. Вот это было бы хорошо! Но нет, давайте продадим.

– Заработав при этом ещё и на доставке, выставке, установке стенда, подсветке… Последний вопрос: в использованной спускаемой капсуле остаются какие-то ценные материалы технологии?

– Каких-то драгметаллов, ноу-хау там оставаться не должно, это легко снимается. Потому вся эта затея выглядит очень низкопробно.

Васильев Николай.