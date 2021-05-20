Директор ФСИН: Навальный "нормально питается", его здоровье восстановилось

Отбывающий наказание в ИК-2 в городе Покров Владимирской области оппозиционер Алексей Навальный, недавно отменивший голодовку, нормально питается и восстановил свое здоровье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова.

По словам директора ФСИН, сейчас у Навального нет «каких-то специальных взысканий» и он находится на общих условиях. «Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошел. Эти цифры реальные. Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей», — рассказал Калашников.

Как сообщил «Дождю» адвокат оппозиционера Вадим Кобзев, он навещал Алексея Навального 18 мая. Сейчас политик чувствует себя нормально. Адвокат добавил, что Навальный будет присутствовать 22 мая по видеосвязи на суде, предварительные слушания по которому проходили 19 мая в Преображенском районном суде Москвы. Через иск к СИЗО «Матросская тишина» политик намерен оспорить свою постановку на учет как склонного к побегу.