Сотрудников ФБК* массово зовут на допросы по очередному делу

Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов рассказал в своем Telegram-канале, что Следственный комитет массово вызывает действующих и бывших сотрудников Фонда на допросы по делу о мошенничестве с пожертвованиями ФБК, про которое, судя по всему, с декабря следователи не вспоминали.

«И по всей Москве сотрудники полиции прямо ночью срочно выехали ко всем сотрудникам ФБК, даже тем, которые уже давно-давно не работали в ФБК, чтобы срочно вызвать их в СК», — пишет Жданов. Он иронизирует, что так как ночью силовикам двери стали открывать далеко не все активисты, им пришлось просовывать повестки в дверные щели и даже «прислюнявливать [их] к дверям».

Речь идет о допросах порядка 70 оппозиционеров в качестве свидетелей. Причем, по словам представителя команды Навального, никаких следственных действий с 29 декабря, когда дело было возбуждено, не проходило.

Дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Фактически ФБК обвинили в том, что собранные ими пожертвования потратили на личные нужды. Ранее, ещё в 2019 году ФБК также обвиняли в отмывании денег (то есть незаконно полученных средств) через пожертвования.

«Ну что же, 2 года сотрудники пытались доказывать в рамках "дела ФБК", что донаты — это легализация украденного, для этого их вносили в фонд , а теперь будут пытаться доказывать, что донаты в фондах это то, что нужно было украсть»,

— не без иронии отмечает Жданов, добавляя, что всё это является политическим давлением на Алексея Навального.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».