"Дом за миллиард украли, часы за 50 миллионов тоже": россияне врезали Пескову и Навке

В последнее время россияне, которым власти, похоже, окончательно перекрывают кислород с точки зрения возможности выразить свой решительный протест на улице, перешли в интернет.

На этом фоне очевидным становится тренд, в рамках которого пользователи социальных сетей устраивают настоящие набеги на странички власть имущих и тех, кто имеет к ним хоть какое-то отношение, пытаясь хотя бы в такой «онлайн-форме» выразить свое недовольство происходящим, в особенности растущей пропастью между обычными гражданами и теми, кого принято называть элитой.

К примеру, довольно часто достается известной российской фигуристке и супруге главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова Татьяне Навке. Впрочем, семью Пескова и Навки многие не просто так считают показательным эталоном непомерного шика «господ» на фоне усугубляющейся нищеты населения – вспомнить хотя бы историю с часами, стоимость которых оценивалась в 0,6-1,4 миллиона долларов, и которые сам Песков впоследствии назвал «подарком от жены, которая много зарабатывает».

Так, один из недавних постов Татьяны Навки в социальной сети Instagram, который, казалось бы, не предвещал ничего особенного, вызвал бурю эмоций у россиян. «Ты готов к лету. Еще 16 дней и наступит долгожданная пора солнышка и теплых дней. Надеюсь, это лето будет жарким!», – гласит сообщение Навки, которым она сопроводила опубликованное фото.

Этот пост собрал массу комментариев, и среди дежурных смайликов и «одобрений» можно отыскать немалое количество критических высказываний в адрес Навки и ее семьи по самому разному поводу. А главное, далеко не все из них можно назвать несправедливыми, и эта тенденция тревожит.

Далее приводим наиболее яркие из высказываний россиян (орфография и пунктуация авторов сохранены):

«Татьяна, а Ваши подруги все будут звания «Заслуженных» и «Народных» артистов с Вашей помощью получать? Жасмин Анита Цой...»; «Что за неуважительное «тыкание» к людям, которых не знаете?»; «Не надо нам жару, мы заводах пашем».

Примечательно, что чаще всего под постом встречается довольно простой и короткий комментарий от сторонников оппозиционера Алексея Навального. «Свободу Навальному!» – массово пишут они.

Есть и более радикальные высказывания от оппозиционно настроенных граждан. «Что бы нам с Тараканом ещё украсть у народа? Дом за миллиард украли, часы за 50 миллионов тоже!» – иронизирует один из пользователей. «А Песков с Вами не фоткается, потому что слинять собирается. Смешная и жалкая семейка...», – интересуется еще один комментатор.

Наконец, нашлись и те, кто упрекнул Татьяну Навку в подозрительно быстрой смене настроения после скорби по жертвам стрельбы в Казани, которую критики супруги Пескова сочли показной.