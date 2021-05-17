Геннадий Зюганов: Россия нищает и деградирует

Нередко в российских СМИ и даже от многих официальных лиц, в том числе от президента России Владимира Путина (к примеру, в рамках послания Федеральному собранию) можно услышать о том, что российское государство оказалось в числе тех стран, которые лучше прочих справились со всеми тяготами пандемии. Однако, похоже, с этим мнением согласны далеко не все.

К примеру, лидер КПРФ Геннадий Зюганов накануне обрушился на власти с критикой и заявил, что они не уважают собственных граждан. С соответствующими заявлениями политик выступил, сравнивая меры поддержки населения в России и странах Запада. В итоге Геннадий Андреевич приходит к неутешительному выводу о том, что Россия «погрязла в нищете и деградации».

По его утверждению, в условиях пандемии в России помощь оказывалась только льготникам и семьям с детьми, а обычным гражданам в 2020 году приходилось обходиться своими силами. В качестве примеров Зюганов приводит Соединенные Штаты, где каждому гражданину страну было выплачено по 1200 долларов, а также Францию, отменившую для граждан все коммунальные платежи на время эпидемии. Более того, по словам главного коммуниста страны, в Германии объем социальных выплат в «ковидный» год достиг 37% от ВВП, а в Италии – 20%. При этом в России данный показатель оказался на крайне низком уровне – около 4,5%.

«Россия вымирает, деградирует и нищает, и чтобы обратить этот процесс, властям следует сформировать новый бюджет», – убежден политик.

При этом, отмечает Зюганов, новый бюджет в данном случае следует ориентировать на темпы экономического роста не ниже 3-4% в год.

Также политик отметил, что сегодня в стране происходит интеллектуальная деградация населения. В связи с этим он привел данные Российской Академии Наук, согласно которым в 2012 году страну покинули 14 000 специалистов и ученых, а уже в 2019-м эта цифра достигла 70 000 человек. Кроме того, Геннадий Андреевич напомнил, что согласно опросам примерно половина врачей, инженеров и IT-специалистов, а также 59% студентов заявляют о готовности выехать из России, поскольку не видят для себя никаких возможностей.