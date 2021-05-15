Сергей Асланян: В нашей стране охотничьим может считаться даже пулемет Максима

После очередного школьного шутинга в Казани Владимир Путин поручил Росгвардии разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, о чем идет речь.

– Иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, – сказал представитель Кремля.

О нынешней ситуации в оружейном законодательстве «Собеседнику» рассказал оружейный эксперт, практикующий стрелок, Сергей Асланян.

Сергей Асланян // Фото: стоп-кадр YouTube

– К сожалению, мы в нашей стране не имеем права называться спортсменами или стрелками, – говорит Асланян. – У всех, кто владеет оружием, по документам один статус – мы охотники. Причем даже у тех, кто сроду ни на кого не охотился.

В магазин приходишь, а там стоит пулемет Максима, настоящий боевой. Под ним написано: «карабин охотничий, станковый».

Вот такой у нас закон. Вдруг выясняется, что под видом охотничьих карабинов скрываются, в том числе, армейские образцы оружия.

Самым распространенным среди нарезного типа оружия является автомат Калашникова. Он продается в охотничьих магазинах под названием карабин «Сайга». С этим оружием мало кто охотится, но много кто занимается спортом.

По словам Сергея Асланяна, спортсмены-стрелки, статус которых не выделен в оружейном законе в отдельную категорию, обладают повышенным уровнем подготовки.

– В стрелковом клубе, перед тем, как вы возьмете оружие, с вами сперва поговорят и отработают технику безопасности. Потом познакомят со всей юридической базой. После этого, обучат правильной стойке и правильно перезарядке. И только последним пунктом пойдут занятия на меткость попадания.

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