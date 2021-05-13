В Москве раньше срока откроют участок салатовой ветки "Дубровка" – "Волжская"

Закрытый из-за ремонта участок салатовой ветки московского метро «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии откроется 14 мая. Об этом сообщил в своем Telegram-канале дептранс Москвы.

«Мы открываем участок «Дубровка» — «Волжская» на целых 10 дней раньше! Вы сможете пользоваться станциями в обычном режиме уже завтра. Строители смогли закончить работы раньше срока, все технологии и меры безопасности при этом были соблюдены», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что 14 мая также снимут основные ограничения на дорогах, к 16 мая восстановят оставшиеся схемы движения.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, за это время на закрытых станциях обновили пассажирскую инфраструктуру, в том числе сделали косметический ремонт, отремонтировали пути, промыли облицовку вестибюлей.

Столичный метрополитен закрыл станции на время строительства тоннеля Большой кольцевой линии и планировал открытие 24 мая. Закрытым участком ежедневно пользовались более 92 тысяч человек.

Ранее сообщалось об усилении контроля масочно-перчаточного режима в московском метрополитене. Как пояснили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок», это связано с тем, что «пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах». Руководитель учреждения Владислав Султанов заявил, что эпидемиологические правила важно соблюдать на протяжении всей поездки. «Мы продолжаем активные проверки на наземном транспорте, в метро, МЦК и МЦД. Важно соблюдать эпидемиологические правила не только на входе в транспорт, но и на протяжении всей поездки», — подчеркнул он.

Султанов также рассказал о росте фиксируемых полицией нарушений в московском метро и призвал пассажиров не снимать средства защиты, чтобы беречь свое здоровье и здоровье окружающих.