В московском метро усилили контроль масочно-перчаточного режима. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Как рассказали в учреждении, это связано с тем, что «пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах».

Руководитель «Организатора перевозок» Владислав Султанов заявил, что эпидемиологические правила важно соблюдать на протяжении всей поездки. «Мы продолжаем активные проверки на наземном транспорте, в метро, МЦК и МЦД. Важно соблюдать эпидемиологические правила не только на входе в транспорт, но и на протяжении всей поездки», — подчеркнул он.

Султанов также рассказал о росте фиксируемых полицией нарушений в московском метро и призвал пассажиров не снимать средства защиты, чтобы беречь свое здоровье и здоровье окружающих.

В ГКУ уточнили, что с начала апреля было выявлено более 40 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, использование средств индивидуальной защиты является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, на пешеходных переходах, платформах и других транспортных объектах. При несоблюдении требований властей первый штраф составит четыре тысячи рублей, а при повторном нарушении — пять тысяч.