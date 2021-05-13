Пострадавших во время шутинга в Казани детей отправят на отдых в госучреждения

Двое детей, пострадавших во время шутинка в казанской гимназии 11 мая, находятся в крайне тяжелом состоянии, передает телеканал «Татарстан 24» со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко. Об этом руководитель министерства доложил во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

Состояние еще трех человек оценивается как тяжелое. Все они были доставлены спецбортом МЧС из Казани в Москву.

Состояние еще 14 человек стабилизировано, все они находятся в республиканской клинической больнице. Один ребенок выписан в удовлетворительном состоянии, уточняет ТАСС.

Отмечается, что Минздрав и Минпросвещения разрабатывают инициативу, по которой все пострадавшие дети с согласия родителей отправятся в федеральные учреждения для восстановления и отдыха.

Похороны девяти человек, которые были убиты Ильясом Галявиевым, прошли 12 мая, на следующий день после трагедии. Сам Галявиев признал вину в содеянном и дает показания. Вчера же суд арестовал его на два месяца, отправив в СИЗО.