Половина Госдумы прогуляла отчет премьера. Володин сетовал на него за отговорки

Ежегодный отчет премьер-министра Михаила Мишустина перед депутатами Государственной думы, судя по всему, не вызвал большого интереса со стороны парламентариев. По оценкам Znak.com, через какое-то время зал опустел примерно наполовину, хотя изначально там якобы присутствовали 418 из 450 депутатов.

Даже глава Совета Федерации ушла спустя 2,5 часа после начала мероприятия. А вот её коллега по нижней палате парламента Вячеслав Володин все же принял участие в процессе и, открывая блок вопросов, упрекнул кабинет министров в том, что по теме вывода капитала за рубеж они ограничиваются лишь словами: «Что касается вывода средств — они огромны, но эти ресурсы могут оставаться в стране (...) Давайте тоже исходить из того, что люди ждут этих решений. Президент нам поручил. А у нас постоянно отговорки, и мы убеждаем, фактически, себя. А все зависит от нас», — приводит слова председателя ГД «Интерфакс».

Он посетовал на то, что компании продолжают выводить деньги за рубеж в виде дивидендов, несмотря на угрозу санкций. Только на топливо-энергетическую сферу, по его словам, приходится порядка 27% от этих средств. При этом в руководстве Минфина, пожаловался Володин, депутатам не смогли доходчиво объяснить, как обстоят дела с льготным налогообложением в других странах.

Мишустин ответил, что власти уже пересмотрели договоренностями с Кипром, Люксембургом и Мальтой, а с Нидерландами запустили процедуру денонсации. Кроме этого, кабмин намерен пересмотреть договоренности с Гонконгом, Швейцарией и Сингапуром — общий объем транзакций, затронутый этими зонами, составляет порядка 90%. Такая политика правительства, по мнению премьера, позволит сократить объемы выводимых за границу средств в виде различных дивидендов и роялти. «А если есть такое желание вывести дивиденды, у нас все-таки свобода предпринимательства, платили бы соответствующий налог, чтобы сумма налога на прибыль, которая уплачивается компаниями в своем регионе, не была кратно меньше объемам дивидендов, которые вывели».