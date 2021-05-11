В ВОЗ обеспокоены трижды мутировавшим индийским штаммом коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ВОЗ присвоит новый статус опасности трижды мутировавшему индийскому штамму коронавируса. О повышении степени опасности заявила на пресс-конференции технический руководитель по реагированию на COVID-19 ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает CNBC.

Как сообщается, новый статус вируса — «вариант для беспокойства» — означает, что индийский штамм B.1.617. оказался подобен вирусам, которые признаны наиболее заразными, смертоносными или устойчивыми к вакцинам и лечению.

По словам Ван Керкхове, B.1.617. имеет три линии изменений от исходного штамма коронавируса и распространяется быстрее. «Поэтому мы классифицируем это как вариант беспокойства на глобальном уровне», — отметила представитель ВОЗ.

Неделей ранее организация заявила, что следит за десятью вариантами коронавируса по всему миру, включая индийскую разновидность, но тогда эксперты классифицировали штамм с тройной мутацией как «вариант интереса».

В апреле Индия установила мировой рекорд по числу заболевших за сутки (более 300 тысяч). 8 мая, по данным всемирной статистики по количеству случаев заболеваний в Google, число инфицированных коронавирусом в стране достигло отметки в 403 тысяч человек за сутки. За последние 10 дней в Индии зафиксировано более пяти миллионов случаев, а за весь период пандемии в стране заразилось более 21 миллиона человек.