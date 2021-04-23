Индия обновила рекорд: число заболевших COVID-19 за сутки превысило 332,7 тысячи

В Индии второй день подряд фиксируют мировой рекорд по числу заболевших коронавирусом COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные индийского Минздрава.

За день до этого в стране был установлен мировой рекорд в 314,8 тыс заболевших за сутки.

За последние 24 часа в стране выявили почти на 18 тысяч больше зараженных — 332,73 тысячи новых случаев инфицирования.

До Индии рекорд принадлежал США, где в январе суточный прирост заразившихся достиг отметки 297,4 тысячи человек.

К таким последствиям могло привести разрешение властей на проведение ряда массовых мероприятий, о которых сообщал телеканал Sky News, передает РБК.

Так, в стране прошли митинги в преддверии местных выборов, а также фестиваль Кумбха Мела, который проходит в священном городе Хардваре на берегу Ганга, в ходе которого участники проводят массовое омовение в реке, символизирующее очищение души и тела.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Индия по числу заразившихся COVID-19 занимает второе место с 16,2 млн человек. На первом месте остается США с 31,9 млн заболевших.

В тройке лидеров по числу умерших находятся США (570 321 человек), Бразилия (383 502) и Мексика (214 079). Индия расположилась на четвертом месте — 186,92 тысяч жертв.

Ранее в Индии одобрили российскую вакцину «Спутник V». Она стала 60-й страной, разрешившей препарат.