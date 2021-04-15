"Спутник V" одобрили в Индии. Она стала 60-й страной, разрешившей вакцину

Генеральный контролер лекарственных средств Индии одобрил применение российской вакцины «Спутник V».

Как отмечает WEK.ru, Индия выдала разрешение на экстренное использование вакцины после того как стала второй страной в мире среди наиболее пострадавших от коронавируса, обогнав Бразилию по числу заразившихся.

В итоге Индия оказалась 60-й и при этом самой густонаселенной страной из зарегистрировавших российскую вакцину.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что «утверждение вакцины — важная веха, поскольку Россия и Индия активно развивают сотрудничество в области клинических испытаний «Спутник V» и его местного производства». По его словам, сделка предусматривает производство в Индии более 850 миллионов доз вакцины в год.

Согласно данным РФПИ, «Спутник V» одобрен для использования среди стран с общим населением в три миллиарда человек — это примерно 40% всего населения планеты.

В настоящий момент в Индии зарегистрировано более 13,87 миллиона подтвержденных случаев заражения COVID-19 и свыше 172 тысяч случаев смертей, связанных с заболеванием.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала о преимуществах российской вакцины перед иностранными. «Зарубежные вакцины содержат в десятки раз больше нуклеиновых кислот, чем «Спутник V»: 1–2 мкг в «Спутнике V» против 50–100 мкг в зарубежных вакцинах на других платформах», – заявила Самойлова. Отмечается, что по этой причине при вакцинации препаратом «Спутник V» еще не было зафиксировано ни одного случая тромбоза.