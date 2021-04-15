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"Спутник V" одобрили в Индии. Она стала 60-й страной, разрешившей вакцину

Общество
12:54, 15 апреля 2021

"Спутник V" одобрили в Индии. Она стала 60-й страной, разрешившей вакцину
Global Look Press
Global Look Press

Генеральный контролер лекарственных средств Индии одобрил применение российской вакцины «Спутник V».

Как отмечает WEK.ru, Индия выдала разрешение на экстренное использование вакцины после того как стала второй страной в мире среди наиболее пострадавших от коронавируса, обогнав Бразилию по числу заразившихся. 

В итоге Индия оказалась 60-й и при этом самой густонаселенной страной из зарегистрировавших российскую вакцину.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что «утверждение вакцины — важная веха, поскольку Россия и Индия активно развивают сотрудничество в области клинических испытаний «Спутник V» и его местного производства». По его словам, сделка предусматривает производство в Индии более 850 миллионов доз вакцины в год.

Согласно данным РФПИ, «Спутник V» одобрен для использования среди стран с общим населением в три миллиарда человек — это примерно 40% всего населения планеты.

В настоящий момент в Индии зарегистрировано более 13,87 миллиона подтвержденных случаев заражения COVID-19 и свыше 172 тысяч случаев смертей, связанных с заболеванием.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала о преимуществах российской вакцины перед иностранными. «Зарубежные вакцины содержат в десятки раз больше нуклеиновых кислот, чем «Спутник V»: 1–2 мкг в «Спутнике V» против 50–100 мкг в зарубежных вакцинах на других платформах», – заявила Самойлова. Отмечается, что по этой причине при вакцинации препаратом «Спутник V» еще не было зафиксировано ни одного случая тромбоза.

Теги: #Вакцина от коронавируса #коронавирус

Рубрика: Общество

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