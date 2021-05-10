59% японцев против Олимпиады, а в Афганистане новый теракт. Новости к утру 10 мая

Утром возобновлены поиски пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который уехал на охоту в лес и пропал, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

До сих пор удалось обнаружить лишь квадроцикл, на котором передвигался Мураховский. Имя министра связано с больницей скорой медпомощи №1, куда был госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный после экстренной посадки самолета, на котором он летел в Москву и где ему стало плохо из-за отрравления, в Омске.

Не менее 16 человек стали жертвами нового теракта в Афганистане. Пассажирский автобус подорвался на мине в афганской провинции Забуль. Ранее 68 человек, включая множество девочек-школьниц, погибли при взрыве в кабульской женской школе.

Чехия может истребовать от России порядка 47 миллионов долларов в порядке компенсации ущерба от взрывов в Врбетице в 2014 году. Об этом «Интерфакс» пишет со ссылкой на минситра финансов страны Алена Шиллерова. Напомним, Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к инциденту с боеприпасами.

Больше половины японцев (59% от числа опрошенных изданием Yomiuri Shimbun) выступили за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио. Еще 23% респондентов выступают за то, чтобы игры проводились без зрителей, а ранее уже было решено, что иностранные болельщики до мероприятий допущены не будут в связи с пандемийными обстоятельствами.