Глава омского Минздрава пропал. Он был связан с ситуацией с госпитализацией Навального

«Медиазона» со ссылкой на омские СМИ сообщает, что министр здравоохранения области Александр Мураховский не выходит на связь после того, как 7 мая отправился с охотничьей базы в деревне Поспелово на квадроцикле в лес.

Знакомые не смогли связаться с Мураховским к обеду 8 мая и обратились в полицию. В поисковой операции принимают участие личный состав пункта полиции «Большеуковский», охотинспекторы, сотрудники Росгвардии и местные жители.

Мураховский летом прошлого года работал заместителем главного врача больницы скорой помощи №1, куда в августе был доставлен оппозиционный политик Алексей Навальный после экстренной посадки самолета, летевшего в Москву.

Ранее, в феврале 2021 года, в БСМП-1 умер заместитель главврача по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин в возрасте 55 лет от сердечного приступа. В декабре 2020 года случился инсульт у заведующего отделением травматологии и ортопедии БСМП-1 Рустама Агишева. В марте он умер от последствий кровоизлияния в возрасте 63 лет.