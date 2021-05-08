Репер Слава КПСС решил баллотироваться в Госдуму от партии "Зеленая альтернатива"

Российский рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, заявил о планах участвовать выборах в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива». Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

– Я пообщался со своими друзьями из партии «Зеленой альтернативой», там оказались очень хорошие ребята, все веганы, вегетарианцы. И вместе с «Зеленой альтернативой», если они меня решат поддержать, я выдвинусь от этой партии», – заявил репер и добавил, что «в условиях, когда оппозиция буквально перестала существовать, должен появиться какой-то сильный лидер у оппозиции. Я подумал: почему не я?»

Выдвижение Гнойного от «Зеленой альтернативой» подтвердили в партии. Как сообщил «Дождю» пресс-секретарь партии Михаил Гайдай, сейчас руководство обсуждает с рэпером возможности выдвижение, будет ли он баллотироваться по одномандатному округу или по партийному списку.

«Зеленая альтернатива» была создана в декабре 2019 года и до марта 2020 года существовала как общественное движение. В январе 2021 года ее председатель Руслан Хвостов начал подготовку к выборам в Госдуму. По оценкам экспертов, «Зеленая альтернатива» имеет шансы преодолеть барьер в 3%, что даст ей возможность получать госфинансирование.

Выборы депутатов Госдумы в 2021 году должны пройти в сентябре.

О роли мелких партий на предстоящих выборах рассказали «Ведомости». Как заявляет вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев единственная цель участия в выборах других партий – растащить голоса нынешних парламентских партий. «Они образовываются и исчезают. А для нас каждый мандат на вес золота», — заявил он. Его слова конкретизирует секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. «У них [в администрации президента] есть целая колода карт на руках в виде партий-ловушек. Там, где актуальна экологическая повестка, наращивается рейтинг у «зеленых», там, где стоит сделать упор на городской электорат, [используется партия] «Новые люди»», – добавляет Обухов.