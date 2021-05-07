Запашный честно рассказал о судьбе старых цирковых животных

Руководитель Большого московского цирка на проспекте Вернадского, известный дрессировщик Аскольд Запашный ответил на вопрос, куда девают слонов и тигров, которые отработали свое на арене.

В Крыму в парке «Тайган» решили теперь селить цирковых животных в преклонном возрасте, которые уже не могут работать на арене. На днях там открыли вольер со слонами из казанского цирка. Известный дрессировщик Аскольд Запашный в разговоре с Sobesednik.ru рассказал, что давно уже пытался сделать нечто подобное.

– Я пока мало владею точной информацией, как и что там устроено. Но, в принципе, считаю, что таких приютов должно быть больше в нашей стране, – делится своим мнением Аскольд. – Я и мои коллеги на протяжении достаточно большого срока не только вели беседы, но и делали много предложений на тему того, чтобы создать некий формат такого учреждения, как приют, который мог бы принимать пожилых животных.

– Меня часто спрашивают: «Куда деваются старые цирковые животные?» Потому что идет активное промывание мозгов о том, что все цирковые люди со своими животными расстаются очень жестоко, отдают якобы на переправочные станции, выкидывают на улицу или убивают.

А на самом деле для цирковых их животные, как члены семьи. Проработав с ними долгие годы, сложно расставаться. Отдают в хорошие руки, но таких рук ведь мало. Случайным людям не отдашь, чтобы животного не пустили на мясо или шкуру.

Понимаете, цирковые животные проживают определенный возраст и становятся неработоспособны для выполнения каких-то сложных трюков. А когда их начинают переводить на легкий труд, это становится несмотрибельно – представление уже неинтересно, и зрители начинают скучать.

– Выходит зверь, и все понимают, что это животное в возрасте. Деньги за билеты платят не за то, чтобы на старичков смотреть, хотят все-таки видеть какие-то достижения, трюки. Это как у людей в театре: уважаемый человек, но уже не в кондиции, а все его терпят. Но от этого все равно качество падает.

А для того, чтобы достойно содержать животных и в цирках страны, и в зоопарках, нужно определенное количество пространства. Чтобы в цирке заменить пожилого зверя на молодого, нужно не год и не два, подготовить для арены молодежь – это долгий труд. Как и куда всех поселить?! Места нет, экономики не хватает. Получается, что человеку нужно сделать выбор: либо продолжать сосуществовать с этими пожилыми животными, пока они не умрут своей смертью, и потом только начинать работать с молодыми, либо, грубо говоря, ищут возможность пристраивать.

– А у вас были ситуации, когда вы пристраивали старых животных?

– За мою карьеру мы, если не ошибаюсь, только раза четыре или пять отдавали животных на сторону, когда находили достойные места для них.

– Что за места?

– В основном зоопарки, либо заповедники.

– У вас сейчас есть пожилое животное в труппе?

– Один 17-летний тигр. Мы способны обеспечить ему старость, он умрет у нас. На работу уже не выходит, а просто существует, но на репетиции его берем, чтобы он двигался сам.

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