"Убивали, как Марьянова, содрали 2 млн": жену известного ученого заперли в клинике "Медицина 24/7"

Супругу Нурбея Гулиа, госпитализированную с подозрением на рак, пришлось вызволять бойцам «Росгвардии».

Вокруг клиники «Медицина 24/7» разгорелся скандал, как две капли напоминающий трагическую историю смерти известного актера Дмитрия Марьянова.

Ученый Нурбей Владимирович Гулиа был хорошо известен в СССР. Крупный изобретатель, популяризатор науки, он вел на телевидении в 1970-1990-е серию программ. Среди них, к примеру, «Это вы можете». Сейчас ему 82 года. Жене Тамаре Григорьевне – 71, но выглядела всегда значительно моложе своих лет.

На фото, предоставленном редакции Sobesednik.ru родственниками Тамары Григорьевны, – жизнерадостная, улыбчивая женщина. Этот снимок сделан всего месяц назад. Теперь же… Тамара Гулиа выглядит так, как выглядит: лысая, обессилевшая, лежачая. В таком состоянии она оказалась после «лечения» в частной клинике «Медицина 24/7».

Все началось с того, что Тамара Григорьевна приболела. Было подозрение на рак крови, диагноз неточный.

– Требовалось сдать анализы. В государственных учреждениях – очереди на несколько месяцев вперед. И мы решили обратиться в частную клинику, неподалеку от дома – «Медицина 24/7», – с трудом сдерживает слезы Нурбей Владимирович в разговоре с Sobesednik.ru.

Тамара Гулиа до госпитализации, фото сделано месяц назад

Ни он, ни сама Тамара Григорьевна, ни их сын, ни невестка Наталья не слышали о «чудо-клиниках», из которых пациенты не возвращаются живыми. А ведь такие, увы, есть. Один из самых громких примеров – история популярного актера Дмитрия Марьянова. Отправился в подмосковную Лобню в некий центр «Феникс», где спустя 9 дней умер при странных обстоятельствах. Причиной смерти послужил не оторвавшийся тромб, как писали, а «высокоэнергетичный удар», за которым последовало внутреннее кровотечение. Из чего может следовать лишь одно: его били! Отняв также все средства связи с внешним миром (мобильный телефон, ноутбук), не выпуская из клиники… Все это нашло отражение в материалах уголовного дела Марьянова.

В «Медицина 24/7» при аналогичных обстоятельствах осенью 2019-го умер телевизионный продюсер Владимир Арцыбашев, брат бывшего худрука театра им. Маяковского. С единственной разницей, что перед смертью он написал завещание – на совершенно посторонних ему людей. А из Марьянова выбить завещание не удалось, он умер раньше.

Невестка пациентки Наталья и муж Нурбей Гулиа

Но семья Гулиа, к сожалению, была не в курсе всех этих драматических поворотов! И родствениики без малейшего подозрения отправили Тамару Григорьевну на лечение в «Медицину 24/7».

– Ее поместили в клинику, а нас к ней не пускали. Никого – даже Нурбея Владимировича, а ведь он официальный супруг, – негодует невестка Тамары Григорьевны Наталья.

– Зато требовали деньги на лечение. Шантажировали, что иначе мы никогда не увидим ее живой. За несколько дней мы оплатили более 2 млн рублей, вот чеки.

И вот договор, который нам выдали в клинике. Не подписанный … никем с нашей стороны, в том числе нет подписи самой Тамары Григорьевны о согласии проходить лечение, – продолжает Наталья. – Она взрослый дееспособный человек, имеются родственники – на каком основании ее «закрыли»?!

Договор не подписывала ни Тамара, ни ее родственники. Представители клиники пытались порвать его на глазах полиции

Кстати, у клиники, где погиб Марьянов, также не было ни единого документа с подписью самого Дмитрия. Что позволяет говорить о незаконном помещении его туда и незаконном же удержании.

– Тамару Григорьевну удерживали! – Наталья Леонидовна с трудом подбирает слова, а Нурбею Владимирович уже стало совсем тяжело говорить. За эти дни к нему дважды вызывали Скорую помощь, у мужчины не выдерживает сердце. – Проводили совершенно не нужные ей, на наш взгляд, медицинские процедуры! Например, удалили лимфоузлы – зверским образом, вырвав наживую! Провели два сеанса химиотерапии! К которой, как впоследствии оказалось, не было никаких показаний! Некая женщина, представившаяся нам замглавврача Татьяной Евгеньевной, в телефонном разговоре потребовала привезти им в клинику паспорт Тамары Григорьевны.

– А также в открытую поинтересовалась, какое на нашей Тамаре Григорьевне записано имущество. Зачем вам, в клинике, такого рода информация? И для чего вам ее паспорт? И почему в лечебном учреждении (об этом мы узнали чуть позже) функционирует юридическая служба и даже нотариус? Отписывать на себя имущество людей, которым сами же «помогаете умирать»?!

Кристина Шишова, и.о. главврача клиники

Нам несколько дней не давали даже увидеть Тамару Григорьевну в палате. «Никто из вас в договоре с клиникой не фигурирует, поэтому не имеете права пройти», – заявила все та же замглавврача. В каком, простите, договоре? Где нет даже подписи Тамары Григорьевны?!

Когда Нурбей Владимирович с сыном и невесткой все-таки прорвались (в самом буквальном смысле, вступив в схватку с охраной клиники) с огромным трудом в палату, обнаружили Тамару Григорьевну, еще недавно цветущую и жизнерадостную, в наижутчайшем состоянии!

Тамара Гулиа после "лечения" в клинике "Медицина 24/7"

Лысая, изможденная, она не могла сказать ни слова – в трахее была вставлена трубка, на ИВЛ. Перепуганная женщина нацарапала на листке несколько слов: умоляла забрать ее из этого ада.

Записка, в которой едва живая жена ученого умоляет забрать ее из клиники

Вывезти из горе-больницы Тамару Гулиа родственникам удалось лишь с помощью сотрудников Следственного Комитета и «Росгвардии».

– Ее привезли в центр паллиативной медицины. Там врач и сказал, что после второй терапии в «Медицина 24/7» у Тамары Григорьевны начался отек легких, перестал снабжаться кислородом организм. Она умирает, – говорит невестка.

Два дня спустя в клинику «Медицина 24/7» нагрянул «Росздравнадзор», направив «тайного покупателя», инициировав процедуру контрольной закупки.

– Найдено вопиющие количество нарушений в работе учреждения! – рассказали нам в «Росздравнадзоре». – У клиники не было соответствующих лицензий на лечение болезней, например, кардиологического характера – а такого рода больных принимали. Проверяются факты незаконного лечения нарко- и алкозависимых, и так далее. Сотрудники клиники пытались воспрепятствовать законной проверке. Нам пришлось также вызывать «Росгвардию» и даже ОМОН.

"Росздравнадзор" требует закрытия скандальной клиники "Медицина 24/7" за нарушения

В рассказах проверяющих присутствует любопытный штрих. С приходом проверки в учреждении началась страшная паника. Что не удивительно. И пока одни сотрудники пытались не пустить никого внутрь, отговариваясь правилами Лиги защиты прав пациентов, другие выбегали через второй выход на улицу с коробками под одеждой. Что в этих коробках? Деньги? Лекарства? К примеру, посмертная экспертиза в крови Дмитрия Марьянова обнаружила убойное количество лекарственных препаратов, подавляющих волю…

По факту скандала в «Медицина 24 /7» проводится следствие, после чего дело передадут в суд. «Росздравнадзор» требует уже сейчас закрыть клинику за грубейшие нарушения. Следственный Комитет РФ после праздников, скорее всего, выступит с соответствующими разъяснениями, а виновные понесут наказание по всей строгости закона.