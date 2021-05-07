Опровержение: суд признал 9 фраз об "Уралвагонзаводе" не соответствующими действительности

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[17:15]На "метеозащиту" на параде в Москве потратят 417 млн. На подарки ветеранам – 9,2 млн
[16:21]Манижа опубликовала видео на новую песню о земле
[15:49]Москвич заплатит 150 000 за надпись на машине "Путина в добровольную отставку"
[14:30]Лукашенко объявил о создании белорусской "живой" вакцины от COVID-19 "в пробирке"
[14:03]Amnesty International может вновь признать Навального "узником совести" 12 мая
[13:02]Юлия Цветкова прекратила голодовку по просьбе матери и защитников
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[11:30]COVID-19 за сутки в РФ: 8 386 заболели, 8 022 выздоровели, 376 умерли 
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[09:47]Под Омском сгорело полсела, наши юниоры проиграли финал ЧМ. Новости к утру 7 мая

06 мая, четверг

[17:53]Путин поручил разместить пункты вакцинации в дачных поселках
[17:05]"Вы поддерживаете цензуру?": YouTube удаляет ссылки на сайт "Умного голосования"
[16:09]Россия и Германия готовы обсуждать временный отказ от патентов на вакцины
[15:30]В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт". Эффективность – 80%
[15:01]В Беларуси устроили реконструкцию сожжения женщин фашистскими оккупантами
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[13:45]Лукашенко в этом году оставит ветеранов без выплаты в честь Дня Победы
[12:55]В Туркмении ветераны в обязательном порядке скидываются на подарок самим себе
[12:29]Песков отшутился на вопрос о "Петрове и Боширове"
[11:53]Академики пожаловались в Кремль и парламент на вопиющее неуважение правительства
[11:05]Фармкомпании: Отказ от патентов на вакцины лишь усложнит борьбу с пандемией
[10:32]Власть "иноагентов", приключения "Петрова и Боширова", решения G7. Главное к 6 мая

05 мая, среда

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[18:05]Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией
[16:47]Суд принял иск Навального к Пескову из-за слов о связи оппозиционера с ЦРУ
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04 мая, вторник

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[18:08]Верховный суд отказал Дмитрию Гудкову в регистрации газеты
[17:51]ЦБ не исключил третьей волны ковида и появления мутации, устойчивой к вакцинам
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[16:29]Каждый пятый в России считает себя лентяем, каждый третий откладывает дела
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Опровержение: суд признал 9 фраз об "Уралвагонзаводе" не соответствующими действительности

Общество
15:44, 07 мая 2021

Опровержение: суд признал 9 фраз об "Уралвагонзаводе" не соответствующими действительности
Фото: Instagram
Фото: Instagram

По решению Арбитражного суда г. Москвы, который частично удовлетворил иск АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» к ООО «Собеседник-Медиа», шеф-редактору СМИ «Sobesednik.ru» Зарицкому А.В. и журналисту Ольге Кузнецовой о «защите деловой репутации и компенсации морального вреда», «Собеседник» публикует опровержение сведений, распространенных в статье под заголовком «Справедливый, честный, отзывчивый»: рабочие Уралвагонзавода сводят счеты с жизнью», вышедшей 19 марта 2020 года на официальном сайте www.sobesednik.ru в сети Интернет. (Ссылка на статью была размещена по адресу https://sobesednik.ru/obshchestvo/20190319-pryzhok-s-povesheniem). 

Суд признал не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» следующие фразы:

«Справедливый, честный, отзывчивый»: рабочие Уралвагонзавода сводят счеты с жизнью»; 

«Предприятие, чьи сотрудники готовы были помочь Путину и «разогнать Болотную», переживает сегодня тяжелые времена»; 

«Он пошел на демонстративную самоказнь»;

«Работники Уралвагонзавода (УВЗ) негативно высказываются о «любимом» заводском начальстве»; 

«Заводчане пишут в соцсетях, что Сергей – уже пятый сотрудник предприятия, кто покончил жизнь самоубийством»;

«И подчеркивается: завод загибается, а «руководители предприятия, его подразделений, цехов и участков, процветающие на... эксплуатации заводчан, стараются смотреть на происходящее сквозь пальцы»; 

«Однако на следующий день после нашего общения заводчан заставили ознакомиться с корпоративным кодексом. По словам одного из наших собеседников, в документе сказано: «...работника уволят, если он разглашает или комментирует происходящее на предприятии». Не желая лишиться работы, заводчане попросили об анонимности»;

«Примерно в то же время на предприятии, производящем танки и вагоны, начался очередной кризис, оно увязло в долгах, хотя ему неоднократно – и до, и после выступления Холманских – выделяли транши»; 

«Миллиардные вливания не исправили положение дел. Сейчас жители 100-тысячного Дзержинского района, всего Нижнего Тагила беспокоятся за будущее Вагонки и своих семей».

 

Рубрика: Общество

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