Опровержение: суд признал 9 фраз об "Уралвагонзаводе" не соответствующими действительности

По решению Арбитражного суда г. Москвы, который частично удовлетворил иск АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» к ООО «Собеседник-Медиа», шеф-редактору СМИ «Sobesednik.ru» Зарицкому А.В. и журналисту Ольге Кузнецовой о «защите деловой репутации и компенсации морального вреда», «Собеседник» публикует опровержение сведений, распространенных в статье под заголовком «Справедливый, честный, отзывчивый»: рабочие Уралвагонзавода сводят счеты с жизнью», вышедшей 19 марта 2020 года на официальном сайте www.sobesednik.ru в сети Интернет. (Ссылка на статью была размещена по адресу https://sobesednik.ru/obshchestvo/20190319-pryzhok-s-povesheniem).

Суд признал не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» следующие фразы:

«Справедливый, честный, отзывчивый»: рабочие Уралвагонзавода сводят счеты с жизнью»;

«Предприятие, чьи сотрудники готовы были помочь Путину и «разогнать Болотную», переживает сегодня тяжелые времена»;

«Он пошел на демонстративную самоказнь»;

«Работники Уралвагонзавода (УВЗ) негативно высказываются о «любимом» заводском начальстве»;

«Заводчане пишут в соцсетях, что Сергей – уже пятый сотрудник предприятия, кто покончил жизнь самоубийством»;

«И подчеркивается: завод загибается, а «руководители предприятия, его подразделений, цехов и участков, процветающие на... эксплуатации заводчан, стараются смотреть на происходящее сквозь пальцы»;

«Однако на следующий день после нашего общения заводчан заставили ознакомиться с корпоративным кодексом. По словам одного из наших собеседников, в документе сказано: «...работника уволят, если он разглашает или комментирует происходящее на предприятии». Не желая лишиться работы, заводчане попросили об анонимности»;

«Примерно в то же время на предприятии, производящем танки и вагоны, начался очередной кризис, оно увязло в долгах, хотя ему неоднократно – и до, и после выступления Холманских – выделяли транши»;

«Миллиардные вливания не исправили положение дел. Сейчас жители 100-тысячного Дзержинского района, всего Нижнего Тагила беспокоятся за будущее Вагонки и своих семей».