Людям придется отдавать все свои доходы: политолог – о новых штрафах для россиян

Еще в начале 2020 года, когда случилась неожиданная для многих отставка правительства Дмитрия Медведева и назначение на пост премьера Михаила Мишустина, в экспертной среде заговорили о том, что российские власти подготовили для россиян не самое приятное будущее.

Тогда утверждалось, что Мишустин, занимавший ранее должность главы ФНС и будучи опытным налоговиком, призван возглавить реализацию основ новой государственной концепции под условным названием «люди – новая нефть». Речь шла о том, что на фоне кризисных явлений, вызванных падением цен на нефть и целым набором сопутствующих факторов, государство рассчитывает извлечь недополучаемые доходы из населения, существенно усилив налоговую нагрузку на него. Многие из критиков такого подхода говорили, что в стране грядут откровенные поборы, которых она еще не знала.

Между тем, пришедшая в начале того же года пандемия коронавируса со всеми вытекающими из нее последствиями, вероятнее всего, вынудила федеральный центр временно отложить реализацию этой программы – в стране фактически началась длительная борьба с вирусом, не знающим преград. Однако уже к середине 2021 года проблему частично сочтут решенной, но усугубившийся за время пандемии кризис, вероятнее всего, вынудит власти действовать еще более решительно.

И первые тревожные звоночки в подтверждение этих догадок политологов и экономистов появились уже сейчас. Совсем недавно, к примеру, стало известно о введении новых правил для отечественных автомобилистов, которым могут грозить штрафы за целый комплекс новых нарушений. Теперь же об угрозе штрафов предупреждают российских дачников. К примеру, им придется уплатить штрафы в случае, если они не уничтожили на своих участках растения, признанные сорными согласно постановлению правительства, принятому еще в сентябре минувшего года. Примечательно, что в рамках этого документа запрещается произрастание мяты, ромашек, борщевика, амброзии, чертополоха и других растений. На фоне этих правил впору вспомнить так называемый «налог на огород», который довольно бурно обсуждался еще год тому назад.

К примеру, как считает известный российский политолог Илья Гращенков, последние нововведения со штрафами отчетливо демонстрируют готовность государства обложить россиян максимальным количеством штрафов и налогов в рамках реализации все той же концепции «люди – новая нефть». И это, убежден эксперт, приведет к еще большему росту недовольства среди населения, поскольку не исключено, что в будущем на оплату всех этих «поборов» придется отдавать едва ли не весь доход.

«В России запретили одуванчики. Тем дачникам, которые не уничтожают на своих садовых участках эти сорные растения, будет грозить административный штраф. Также к числу сорняков отнесли ромашку, мяту и борщевик. В действительности же с 2021 года российским дачникам запрещено много чего еще. Например, за срубленное дерево граждане могут получить вполне реальный тюремный срок.

Согласно новому законодательству, которое условно можно было бы назвать «О дачниках», в стране ведется очевидное продолжение реализации описанной ранее концепции под названием «люди – новая нефть». Эта концепция призвана обложить россиян максимальным количеством штрафов и налогов.

Примечательно, что дачников традиционно было принято считать частью того самого «глубинного народа», способного выживать вопреки мизерным пособиям и зарплатам. Ведь речь идет не столько о состоятельных столичных латифундистах, сколько о владельцах шести соток по всей стране и жителях деревень. Ведь многие из них умудряются выживать в сложившихся условиях как раз за счет земли – они сажают картофель, консервируют овощи, некоторые даже держат скот. Но государство решило взяться именно за них.

Все эти запреты в будущем приведут к еще большему раздражению со стороны населения, которое традиционно было лояльным к властям. Ведь, увеличивая финансовую нагрузку на россиян (штрафы для собственников квартир и автомобилистов, увеличение налогов на собственность и прочее), никто не пытается решить их насущные проблемы. Например, проблема диких собак, которые нападают на людей и загрызают их насмерть, сегодня мало кого беспокоит. Нужно помнить, что политика исключительно финансового кнута ни к чему хорошему не приведет, особенно в случае, когда на оплату штрафов и налогов людям придется отдавать все свои доходы», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.