Убытки на сотни миллионов: "черная полоса" настигла бизнес сына экс-генпрокурора Чайки

Новые неприятности произошли в жизни сына экс-генпрокурора России Артема Чайки – после скандала в личной жизни трудности пришли и в его бизнес. Принадлежащее бизнесмену предприятие, являющееся одним из крупнейших в России производителей щебня, ушло в убыток на сотни миллионов рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности, на которую обратил внимание Sobesednik.ru.

Чайке принадлежит 85% «УК ПНК», управляющей Первой нерудной компанией (ПНК), и 97% «ПНК-Урал». В 2019-м обе компании были прибыльны, но по итогам 2020-го ушли в убыток на сумму почти в 340 млн рублей.

Также в документах говорится о риске новых финансовых убытков, если покупатели щебня не смогут исполнить свои обязательства в срок.

В бухгалтерской отчетности говорится, что большую долю в выручке фирм составляют предприятия группы РЖД. Ранее «Собеседник» сообщал, что ПНК занимается производством щебня для железных дорог.

В июле 2020 года Артем Чайка оказался в центре скандала, когда его супруга Марина рассказала об угрозах мужа отобрать детей и об отказе дать развод. Чайка назвала своего бывшего возлюбленного «деспотичным», «вопиющим человеком», «исчадием ада».

Впоследствии мировой судья участка № 378 Пресненского района Москвы расторг брак. А другой суд постановил, что трое детей бывшей семейной пары должны жить с матерью (всего у четы их четверо).

13 января адвокат Екатерина Гордон сообщила, что на Марину Чайку напали в Подмосковье, после чего якобы похитили и силой удерживали в неизвестном месте, где стали расспрашивать о бизнесе и семье бывшего мужа. Впоследствии Чайка обратилась в Следственный комитет с заявлением о похищении. По словам Екатерины Гордон, за два месяца никаких процессуальных решений не последовало, уголовное дело также не возбуждено.

В 2015 году соратники оппозиционера Алексея Навального выпустили расследование, посвященное семье Юрия Чайки, который на тот момент занимал пост генпрокурора. Утверждалось, что его сыновья Артем и Игорь при покровительстве Генпрокуратуры «на протяжении уже 15 лет контролируют легальное и нелегальное предпринимательство по всей России».

В начале июня 2016 года Росреестр скрыл имена Артема и Игоря, заменив их на кодировки ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.