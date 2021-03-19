Сын бывшего генпрокурора Чайки выиграл суд у экс-супруги. Но 200 тысяч платить продолжит

Пресненский суд Москвы отказал Марине Чайке в иске к ее бывшему мужу – сыну экс-генпрокурора Артему Чайке. Женщина подавала жалобу на запрет выезда за границу, который был установлен после развода с сыном экс-генпрокурора. Об этом Sobesednik.ru сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

– В иске отказано, – сказала она.

Как сообщила адвокат истицы Екатерина Гордон, ими был обжалован запрет на выезд за границу, о котором попросил Артем Чайка.

– Это частая практика в судах, когда при разводе применяется такая мера – по закону один из родителей может попросить этого без объяснения причин. Но поскольку у девочки (у одной из дочерей бывших супругов. – Прим. Sobesednik.ru) есть особенности в развитии, выезд за границу может быть жизненно необходим для нее, – рассказала Гордон.

По ее словам, запрет на выезд коснулся и Марины Чайки – она также не может покинуть Россию.

Марина и Артем Чайка прожили в браке 21 год. В июле 2020-го в интернете появилось видеообращение женщины, в котором она рассказала об угрозах мужа отобрать детей и его отказе дать развод. Чайка попросила вернуть ей паспорт и согласиться разойтись. Женщина назвала своего бывшего возлюбленного «деспотичным», «вопиющим человеком», «исчадием ада».

30 июля 2020 года мировой судья участка № 378 Пресненского района Москвы расторг брак.

Позднее Артем Чайка подал иск об определении места жительства младшей дочери (всего у бывшей четы их четверо), но затем отказался от него. Другой суд постановил, что трое детей будут жить с матерью.

В соответствии с решением, бизнесмен должен будет ежемесячно выплачивать бывшей жене алименты на сумму 200 тысяч рублей.

13 января Екатерина Гордон сообщила, что на Марину Чайку напали в Подмосковье, после чего похитили и силой удерживали в неизвестном месте. По данным СМИ, к женщине подошли люди в масках, которые представились сотрудниками ФСБ или ФСО. Затем ее отвели в подвал, где стали расспрашивать о бизнесе и семье бывшего мужа. Спустя несколько часов Марину отпустили, рано утром она вернулась домой.

Марина Чайка // фото: стоп-кадр YouTube

Впоследствии Чайка обратилась в Следственный комитет с заявлением о похищении. Как рассказала Sobesednik.ru ее адвокат, за два месяца никаких процессуальных решений не последовало, уголовное дело также не возбуждено.

– Мы бы сами очень хотели знать, что происходит с заявлением о возбуждении уголовного дела. Пока мы наблюдаем очень странную историю – его перекидывают из одного управления в другое. Дело, соответственно, не возбуждают – отсчет для проверки начинается заново, – отметила Гордон.

Сама Марина Чайка пока не дает интервью и не комментирует бракоразводный процесс с Артемом Чайкой, а также его последствия.

досье

Артем Чайка является сыном бывшего генпрокурора России Юрия Чайка. Он был владельцем 90% акций ООО «ВСТПК», одного из крупнейших производителей соли в стране. Единственный владелец «Нерудной компании Бердяуш», которая поставляет щебень для РЖД. В начале июня 2016 года Росреестр скрыл его имя и заменил на кодировку ЛСДУЗ. В 2017 году внесен в «Список Магнитского».