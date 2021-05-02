Росгвардия закупит дубинки-электрошокеры на 30 млн рублей для жесткого разгона митингов

Отобрать современное спецсредство у силовиков не получится, оно стреляет с расстояния 4,5 метров. И позволяет бить, слепить, громко сигналить и ударять электричеством митингующих.

Росгвардия объявила тендер на поставку электрошокеров общей стоимостью почти 30 млн рублей, следует из материалов портала госзакупок.

В общей сложности Росгвардия закупает 2 270 электрошоковых устройств «автономный искровой разрядник «АИР-107У». Они должны быть поставлены до 15 ноября.

Спецсредство "АИР-107У"//фото: сайт компании "Март Групп"

Товар должен соответствовать всем необходимым характеристикам, не должен иметь дефектов, говорится в заключенном контракте. Оценка соответствия осуществляется должностными лицами Росгвардии.

Стоимость одного шокера составляет около 13 тыс. рублей.

Победителем аукциона стала московская компания «Март Групп». На ее сайте есть описание электрошоковых дубинок, закупаемых Росгвардией. Из него следует, что стреляет электрошокер с помощью дистанционного картриджа на расстояние 4,5 метра. При контактном воздействии «АИР» можно использовать и как электрошокер, и как дубинку.

«Зона антивыхвата» делает невозможными попытки отобрать электрошокер. Схватившись за «АИР», противник получит сильный удар электричества», – говорится в описании.

Вместо стреляющего картриджа можно установить картридж другого вида – например, сигнальный. Он издает громкий оглушительный звук, который сопровождает ослепительная вспышка света.

«Служба нередко ставит сотрудников МВД в ситуации, когда применение огнестрельного оружия может быть сочтено превышением полномочий, однако быстрые и жесткие меры необходимы. «АИР» прекрасно решает проблему – преступник будет обезврежен, а сотрудник МВД – избавлен от необходимости исписывать тонны бумаги километрами объяснительных», – сказано в описании дубинки.

В январе полиция и Росгвардия впервые стали массово использовать электрошокеры на несогласованных акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Ситуация повторилась в конце апреля – особо жестко сотрудники полиции и Росгвардии действовали в Санкт-Петербурге, где шокерами били даже девушек. Также сообщалось, что спецсредство среди прочего применили и к человеку с аритмией. Удар вызвал у него приступ, который удалось купировать в автозаке.

В соответствии с законом, сотрудникам запрещено использовать любые спецсредства при пресечении «незаконных собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований ненасильственного характера», если их участники «не нарушают общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций».