"Если алкоголь запрещать, то смысл в праздниках?": в сети отреагировали на временный запрет спиртного в Тыве

Власти Кызыла запретили продажу алкогольных напитков в течение всех десяти дней майских праздников с 1 по 10 мая. В магазинах нельзя будет купить ни крепкий алкоголь, ни даже пиво и шампанское. Запрет не касается кафе и ресторанов, посетители которых смогут порадовать себя горячительным и даже вынести с собой из заведения бутылку-другую.

Тувинцам в соцсетях тема «сухих» праздников, похоже, неинтересна. В Тыве это не первые «безалкогольные» праздники. Новый Год тувинцы также отметили под запретом алкоголя, был он и в прошлом году в карантин. Праздники «на сухую» власти стали проводить в регионе с 2015 года.

Алкоголизация населения – серьезная проблема в республике. По статистике проекта «Трезвая Россия», количество зарегистрированных больных с алкогольной патологией на 100 тыс. населения в Тыве было на 17,1% выше, чем в среднем по России.

Кроме этого, у местных, как и у коренных народов Севера, нет фермента, отвечающего за расщепление алкоголя, и алкогольное опьянение протекает у них в тяжелой форме.

В Кызыле люди привыкли к такого рода ограничениям и разговоров на тему «плохо это или хорошо» не ведут. Но накануне праздников в алкомаркетах раскупили почти всю продукцию. Времени для этого у покупателей было совсем не много: 30 апреля магазины продавали алкоголь до 15.00. Зато на запрет в Кызыле отреагировали жители других регионов. Кстати, в некоторых регионах власти пытаются ограничить продажу алкоголя в определенные дни, например, 1 и 9 мая.

Некоторые не поверили, что можно запретить алкогольные напитки на все каникулы и посчитали новость фейком. Есть те, кто в теме, и одобряет запрет алкоголя конкретно в Кызыле.

«В Тыве алкоголь большая проблема. Местные генетически подвержены быстрому привыканию к алкоголю и в состоянии опьянения уровень агрессии намного выше, чем у других народностей.

Криминогенная обстановка (Кызыл считается одним из самых опасных городов с точки зрения преступности – Прим. Sobesednik.ru) там на фоне проблем экономики и знатного потребления огненной воды, очень грустная», – пишет Степан Морозов.

«Если алкоголь запрещать на праздники, то смысл в праздниках? А если кто не курит и не пьет, пусть за 20 тысяч работает круглосуточно», – выражает весьма распространенное мнение другой пользователь.