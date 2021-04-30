Лжесвидетель по делу Ефремова приговорен к году исправительных работ

Пресс-служба Пресненского районного суда сообщили, что свидетель защиты в деле Михаила Ефремова Теван Бадасян приговрен к году исправительных работ. Его признали виновным в уголовном деле о лжесвидетельствовании, пишет «Медиазона».

10% от зарплаты осужденного будут удерживать в доход государства.

Бадасян в суде утверждал, что кроме Ефремова в смертельном ДТП принимал участие еще какой-то человек. Якобы он садился на заднее сидение машины, которой управлял актер в состоянии алкогольного опьянения.

Еще двое обвиняемых по делу Ефремова ожидают своего суда. Прокурор запрашивал для них 1 год и 10 месяцев обязательных работ в виде наказания.