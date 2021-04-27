В Москве полиция отказалась возбуждать дело о похищении уроженки Ингушетии родными

Российская ЛГБТ-сеть* сообщила, что их адвокат Марк Алексеев направил жалобу в Прокуратуру и Следственный комитет по причине отказа в возбуждении уголовного дела о похищении человека.

Речь идет о совершеннолетней девушке, которая переехала из Игнушетии в Москву, поскольку не намерена была соблюдать традиции семьи.

В феврале она была задержана на митинге. Полицейские сообщили ей, что она находится в розыске по заявлению родителей о пропаже человека.

Выяснилось, что полиция передала сведения о местонахождении девушки отцу и братьям. Вечером 16 марта родственники похитили ее. Теперь уже заявление о похищении человека написала подруга уроженки кавказского региона.

Постановлением ОМВД России по району Теплый стан города Москвы в возбуждении уголовного дела было отказано. Дословно в документе сообщается следующее:

«… в ходе проверки был совершен звонок отцу девушки, который пояснил, что забрал свою дочь домой в республику Ингушетия, так как в Москве, по его мнению, она ведет аморальный образ жизни, что категорически ему не нравится и поэтому было принято решение забрать ее домой».

Напомним, что речь идет о совершеннолетнем человеке.

Подругам подзащитной адвоката Марка Алексеева в мессенджеры были отправлены видео, где девушка соглашается с решением отца вернуть ее в Ингушетию. Адвокаты, которые помогали ей в 2020 году, уверены, что подзащитная записала видео под давлением родственников.

* БФ «Сфера», являющийся организацией-оператором Российской ЛГБТ-сети, 01.03.2016 был внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента