Маск не исключил, что первые отправившиеся на Марс добровольцы погибнут

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что покорение Марса потребует человеческих жертв, однако недостатка в добровольцах для такого опасного приключения нет. Об этом, как передает ТАСС, он рассказал в интервью телекомпании CNN.

«Откровенно говоря, группа людей, вероятно, вначале умрет. Непросто туда добраться», — сказал Маск.

По его мнению, несмотря на явную опасность, желающих принять участие в полете больше, чем нужно. «Да, это не для каждого. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе», — подчеркнул предприниматель.

Основатель SpaceX считает, что полет людей на Марс станет поразительным опытом для всего человечества. Он уверен, что первых добровольцев, которые отправятся в космическую экспедицию, ждет «великолепное приключение». По его словам, добровольцев для подобного приключения — тысячи, если не миллионы.

«Да, можно умереть. Будет очень неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс — самое подходящее для него место», — отметил бизнесмен.

Глава SpaceX считает, что для людей всегда будут существовать различного рода неконтролируемые угрозы, поэтому человечеству для выживания необходимо изучать и осваивать другие планеты, пригодные для жизни.

Компания SpaceX планирует отправить на Марс космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек, до 2030 года.