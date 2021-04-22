Певица Анне Вески высказалась о запрете въезда россиян в Евросоюз

На днях экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес потребовал запретить гражданам России въезд в Евросоюз. Вообще всем, без разбора.

В своем Твиттере он написал: «Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит».

Довольно категоричное заявление, которое, впрочем, вписывается в общую политическую турбулентность последних дней.

Наши власти устрашающе двигают туда-сюда войска, чешские высылают работников российского посольства и получают зеркальный ответ, литовская верхушка грозится сделать то же самое.

А что думают о взаимоотношениях наших стран обычные граждане?

Мы спросили Анне Вески, эстонскую звезду советской эстрады, что в Эстонии думают о высказываниях политиков.

– Недавно экс-президент Эстонии предложил запретить россиянам въезд в Евросоюз. Как эстонцы относятся к таким заявлениям?

– Надо же! Я первый раз слышу это, – Анне тут же по-эстонски спрашивает мужа, слышал ли он о таком заявлении, – Бенно тоже не слышал, а он каждый день читает газеты и смотрит новости. Нет, ну это несерьёзно, и эстонские граждане на такое просто не обращают внимания. У нас же демократия, и каждый может высказать всё, что он хочет. Политика – это дело политиков. И политики для своей популярности иногда что-то такое говорят…

У нас людям неважно, из какой ты страны, если ты нормальный человек. Что бы ни творилось в политике, всё равно россияне наши соседи были, есть и будут, как и Украина, и Белоруссия.

И, знаете, по-моему, люди всегда сохраняют разум и разделяют то, что говорят политики и что делают простые граждане. Иногда, конечно, спрашиваешь себя: зачем по телевизору говорят много агрессивного, но все же люди понимают, где правда, и в отношениях наших стран ничего катастрофического не происходит. К тому же у нас все усиленно борются с коронавирусом. Это вот действительно враг.