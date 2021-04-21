РКН требует от Instagram снять ограничения на гимн РФ "из-за нарушения авторских прав"

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Instagram прекратить ограничивать пользователей в доступе к публикациям, в которых содержатся фрагменты российского гимна.

«Гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Блокировка материалов, содержащих фрагменты Государственного гимна Российской Федерации, недопустима», — говорится в официальной публикации ведомства.

РКН настаивает, что подобные систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировать символику российского государства оскорбляют граждан РФ.