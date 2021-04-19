Лишь 8% понимают, как устроена пенсия. 51% пробовали, но не смогли разобраться

Совместный опрос Сбербанка и «Рамблера» показал, что почти никто в России не понимает, каким образом сейчас рассчитываются пенсионные выплаты: только 8% россиян в курсе, что такое индивидуальный пенсионный коэффициент, накопительная и страховая части пенсии.

Согласно результатам исследования, половина граждан России (51%) старались разобраться в устройстве пенсионных выплат, но им это не удалось — они говорят, что «всё оказалось слишком сложно», передают «Известия». Ещё треть (30%) населения страны слышали про разделение пенсии на две части и пенсионные баллы, но ничего не поняли. Ещё 11% говорят, что их не волнует пенсионная система.

В ответ на вопрос о размере будущих выплат каждый четвертый (25%) говорит, что вообще не интересуется этим: 13% просто не спешат это делать, а 12% предпочитают рассчитывать лишь на свои силы. 37% утверждают, что приблизительно представляют, сколько будут получать на пенсии, ещё 17% респондентов делают выводы из размера пенсий своих родных. Лишь 15% россиян пробовали рассчитать размер будущих выплат через сайт ПФР, а 6% занимаются этим регулярно.

Из тех, кто хотя бы примерно представляет, сколько будет получать от государства в старости, две трети (63%) говорят, что их эта сумма не устраивает, и только 3% россиян готовы жить на эту сумму.

Опрошенные эксперты соглашаются, что система недостаточно прозрачная и чересчур сложна для понимания граждан. При этом та «гибкость», которая обеспечивается усложнением формулы рассчета, учитывая реальный размер выплат, вовсе «не повышает, конечно, доверия к пенсионной системе и не является стимулом работать официально».