"Королева почернела, словно умерла вместе с мужем": как хоронили принца Филиппа

Великобритания простилась принцем Филиппом. Но тяжелее всего пришлось Елизавете II.

17 апреля в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, резиденции монарха под Лондоном, был похоронен принц Филипп. Супруг Елизаветы II умер в возрасте 99 лет.

Прямую трансляцию печального события вели основные британские телеканалы.

Среди присутствующих , как сообщает CNN, были старшие члены королевской семьи, а также родственники и близкие друзья герцога.

Из-за ограничений в связи с коронавирусом, действующими в Англии, на панихиде смогли присутствовать лишь 30 человек, все они были в защитных масках.

Герцог Сассексский и герцог Кембриджский сидели друг против друга, а Уильям – рядом со своей женой Кэтрин, герцогиней Кембриджской. Принц Гарри сидел один.

Более 700 военнослужащих оказывали церемониальную поддержку снаружи: члены Королевского военно-морского флота, Королевской морской пехоты, Британской армии и Королевских военно-воздушных сил.

Как подчеркивает CNN, покойный принц Филипп еще до своей смерти принимал непосредственное участие в планировании похоронной церемонии: отборе музыки и обеспечении того, чтобы церемония отражала его военную принадлежность и личные интересы.

На Елизавету II во время панихиды было больно смотреть. Большую часть церемонии она сидела с опущенной головой, на ее лице была черная маска, на голове – черная шляпа.

Многочисленные журналисты, собравшиеся снаружи и следившие за прямой трансляцией, говорили: «Елизавета убита горем!», «Королева почернела, словно умерла вместе с мужем»…

Елизавета II и Филипп были женаты 73 года. Как сообщает ТАСС, после завершения панихиды дубовый гроб с телом принца вместе с мраморным постаментом на специальном лифте опустился в подземную королевскую усыпальницу. Она станет лишь временным пристанищем для Филиппа. После ухода из жизни Королевы герцога Эдинбургского перезахоронят вместе с ней – в той части часовни, где уже покоятся остальные члены семьи Елизаветы II.