Умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Ему было 99 лет

Муж королевы Великобритании Елизаветы II, принц Филипп скончался сегодня утром. Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

«Ее Величество Королева с глубоким сожалением объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», – говорится в сообщении.

Принц Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 1921 года в Греции. Он был внуком короля Греции Георга I и сыном принца Андрея. С Елизаветой он познакомился в период обучения в колледже. В 1947 году за пять лет до того, как она стала королевой, они поженились. Супруги прожили вместе 73 года, у них родилось четверо детей, появилось восемь внуков и 10 правнуков.

Филипп скончался за два месяца до своего столетнего юбилея.

Отмечается, что он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства.

В начале 2021 года принц Филипп был госпитализирован из-за недомогания. В середине марта его выписали из больницы, и он вернулся в Виндзорский замок.