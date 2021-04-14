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Приставы выселили всех жителей Среднеуральского женского монастыря

Общество
12:06, 14 апреля 2021

Приставы выселили всех жителей Среднеуральского женского монастыря
скриншот с Youtube
скриншот с Youtube

Судебные приставы вместе с силовиками выселили по решению суда всех жителей Среднеуральского женского монастыря.

На текущий момент все покинувшие комплекс отказались от временного размещения на турбазе «Остров сокровищ», предоставленной правительством Свердловской области, передает ТАСС.

Решение о запрете проживания людей в Среднеуральском монастыре было принято судом из-за ряда выявленных нарушений. Они касаются несоблюдения требований градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также пожарной безопасности, создающего реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса, пишет агентство. 

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько рассказал журналистам, что всем выселенным жителям женского монастыря будет оказана помощь по дальнейшему размещению, в том числе в гостиницах и социальных учреждениях. 

Руководство Екатеринбургской епархии, в свою очередь, обещало приложить все усилия, чтобы как можно скорее привести жизнь монастыря в соответствие с требованиями безопасности и законного порядка. «Насельницам Среднеуральского женского монастыря, которым будет необходима гуманитарная или иная помощь, таковая будет оказана епархией», — говорится в сообщении. 

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия ранее рассказали, что сотрудники силовых ведомств прибыли в Среднеуральский женский монастырь. «Входы на колокольни и жилые помещения оцеплены. Болгарками одновременно вскрыты двери в абсолютно все здания монастыря, в том числе храмы», — передает РИА Новости слова адвокатов Сергия.

Теги: #схиигумен Сергий

Рубрика: Общество

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