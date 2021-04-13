На зарплату "в конверте" согласен каждый третий россиянин. Столько же не согласны

Согласно опросу, проведенному Исследовательским центром портала Superjob, на работу с «серой» или «черной» заработной платой готовы пойти 36% россиян.

Их число заметно снизилось после окончания пандемии коронавируса: в декабре таких было 44%, в сентябре и августе — 39%, а до того — стабильно более 40%. В апреле 2020 года получать зарплату «в конверте» были готовы 46%, в районе 42-46% показатель держался начиная с 2017 года, причем в нулевых он был выше, например, в феврале 2009 года на это были готовы 60%, а в январе 2011 года — 51%.

При этом сейчас лишь около трети (35%) респондентов говорят, что работать нелегально или полулегально точно не пойдут, ещё 29% не смогли ответить на вопрос однозначно.

Несколько чаще на такую работу готовы мужчины: 40% против 33% у женщин. Почти никакой разницы нет в ответах различных групп, составленных в зависимости от возраста и уровня дохода. Однако среди людей, зарабатывающих более 80 тысяч рублей, заметно больше тех, кто не готов работать «в черную», — 43% (при том, что 38% готовы). В этой зарплатной группе меньше всего доля неопределившихся — всего 19%.