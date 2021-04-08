Больше трети россиян считают действующие налоги чрезмерными

По данным социологов, 36% россиян считают свое налоговое брея чрезмерным. А нынешнюю ставку НДФЛ смогли назвать только 65%.

Согласно результатам опубликованного 8 апреля опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и посвященного тому, как и сколько россияне платят налогов, каждый второй житель РФ (52%) оценивает собственное налоговое бремя как достаточное, а больше трети (36%) считают действующие налоги чрезмерными. Лишь 1% респондентов оценил налоговое бремя как недостаточное.

Среди считающих налоги чрезмерными большая часть (49%) отмечается в возрастной группе 25–34 года.

Россияне старше 60 лет (25%) относятся к налогам терпимее.

Тех, кто считает, что в настоящее время они платят больше налогов, чем пять лет назад, оказалось 42%, а 13% заявили, что платят меньше, чем.

О росте дохода за пять лет сообщили 30%, при этом 22% получают примерно столько же, а 27% утверждают, что их доходы падают на протяжении пяти лет.

Экперты также выяснили, что процент действующей ставки подоходного налога (НДФЛ) знают только 65% опрошенных. Еще 9% респондентов дали неправильный ответ, 26% не смогли ответить на вопрос.

По данным специалистов, половина россиян (51%) платят НДФЛ через бухгалтерию своей компании, лишь 8% подают декларацию самостоятельно. Об отсутствии доходов, облагаемых подоходным налогом, рассказал 31% опрошенных.