"Это для вас тонкий лёд": подробности скандала между Аскер-заде и Собчак

Известные российские журналистки и телеведущие Наиля Аскер-заде и Ксения Собчак в минувшую пятницу неожиданно устроили в Сети масштабную перепалку, которая привлекла внимание большого числа СМИ и общественности. Фактически дискуссия между журналистками, которая началась с, казалось бы, невинной шутки, довольно быстро переросла в оживленный спор, в котором использовались самые разные аргументы, в том числе оскорбительные.

Все началось с поста в авторском Telegram-канале Аскер-заде «Наиля». Журналистка обратила внимание на мексиканского политика Карлоса Майоргу, решившего начать свою избирательную кампанию перед выборами в парламент с весьма оригинального хода. Мужчина приехал на встречу с избирателями на катафалке и в гробу. Телеведущей этот перфоманс очень напомнил свадьбу Ксении Собчак.

«Мы ведь с вами знаем, у кого Майорга украл идею», – пишет она. При этом Аскер-заде обратилась напрямую к Ксении Анатольевне. «Ксения, ваши перфомансы повторяют даже на другой стороне Земли. Не удивлюсь, если этот политик даже ваш лозунг «против всех» переделает под себя, а потому таким же образом завершит политическую карьеру», –добавила она.

Вот только Собчак, судя по всему, эти слова восприняла без юмора.

«Наиля, дорогая! Ваши идеи со скамейкой в парке просто оказались не такими оригинальными и скорее дурновкусными, поэтому их никто не хочет красть. И вообще, свою карьеру вы уже завершили своими очень острыми вопросами Лукашенко, зачем вам волноваться обо мне. Я бы на вашем месте была поосторожней с темой о том, кто и что у кого украл. Это для вас очень тонкий лед», – едко ответила телеведущая.

Как оказалось, своим ответом Ксения Анатольевна запустила целую перепалку, которая продолжалась едва ли не до позднего вечера. К примеру, ответить на ее взаимный выпад коллега решила упоминанием недавнего скандального интервью со «скопинским маньяком».

«Этот список моих прегрешений видимо нужно гробовым голосом зачитывать со сцены. И раз уж секрет живой карьеры, как считает Ксения, заключается в веселеньких интервью ради рейтинга с маньяками, то ну ее – эту карьеру. Я тогда предпочту остаться со своей, какой бы она ни была», – написала Аскер-заде.

Далее последовала длительная перепалка, в рамках которой Собчак указывала оппонентке на то, что кроме «скопинского маньяка» она в свое время интервьюировала того же Лукашенко, а еще культового режиссера Фон Триера, оппозиционера Навального и других. «Посмотрите и поучитесь, какими должны быть интервью, а не записями с подставкой для микрофона. Ну или можете продолжить коллекционировать купленные вашим любимым ТЭФИ, пусть они согревают вас одинокими семейными вечерами», –сыронизировала журналистка.

Эти высказывания коллеги, похоже, сильно задели Наилю Аскер-заде, поэтому она решила ударить из «крупнокалиберной артиллерии» и напомнить собеседнице о ее участие в столь сомнительном проекте, как реалити «Дом-2», назвав его пошлым.

«Домом вы задали стандарты пошлости на годы вперед. Интервью с фон Триером после этого – это как свечку поставить», – заявила она.

Далее последовал новый набор аргументов и контрвыпадов, в рамках которого Собчак обвинила оппонентку в постановочных интервью с утвержденными вопросами, а та, в свою очередь, напомнила ей, что она и сама присылала ей вопросы для согласования. А Ксения Собчак при этом предложила сопернице записать интервью без всяких согласований и прочего, попутно предположив, что она на него никогда не решится. Причем, на этом этапе спора в него оказалась невольно втянута и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы с Машей Захаровой такие смелые только пока вещаете на «России 24» в виде монолога. Вы не просто неспособны задавать неудобные вопросы, вы и ответить на них не сможете», – отметила Собчак.

Примечательно, что эти высказывания привлекли внимание представителей внешнеполитического ведомства, которые решили осадить разбушевавшуюся светскую львицу. «Вы, Ксения, наверное, опять без шапки?» – иронично поинтересовались в ведомстве.