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Депутат Чепиков отказался от денег схиигумена Сергия

Общество
22:31, 09 апреля 2021

Депутат Чепиков отказался от денег схиигумена Сергия
Фото: стоп-кадр Youtube
Фото: стоп-кадр Youtube

Бывший олимпийский чемпион по биатлону, а ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков решил улучшить свою репутацию.

Ранее он был одним из самых известных последователей опального схимонаха Сергия, возглавлявшего Среднеуральский женский монастырь. После того как дерзновенного монаха, ругающего президента и церковную власть, лишили сана, Чепиков заявил, что не разделяет взгляды бывшего духовника.

При этом депутат не стал выходить из состава учредителей Фонда «Софии Премудрости Божией», который распоряжался монастырскими пожертвованиями. Не стал даже после того, как Сергий угодил под следствие и переехал из кельи в камеру СИЗО «Матросская тишина».

Это произошло только сейчас – депутат Чепиков вышел из состава учредителей за несколько месяцев до выборов в Госдуму. В январе фонд покинула и член ОНФ Жанна Рябцева.

При этом другие знаменитые прихожане Сергия Романова продолжают оставаться в руководстве фонда. Здесь КВН-щик Дмитрий Соколов и хоккеист Павел Дацюк.

Фото: rusprofile.ru

Главной целью Фонда «Софии Премудрости Божией», зарегистрированного в 2019 году, было строительство гигантского православного храма. Собор на территории Среднеуральского женского монастыря должен был стать самым крупным в мире и вмещать около 37 тысяч человек. По проекту его высота должна составлять 77 метров.

Теги: #Госдума #схиигумен Сергий

Рубрика: Общество

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Фото: depositphotos; в статье: соцсети

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